Marcar el primer gol en un Mundial serà el principal al·licient de Robert Lewandowski a partir del debut de Polònia, aquest dimarts contra Mèxic (17 h), en un duel que tots contemplen com a crucial per designar l’acompanyant de l’Argentina. L’ariet polonès no s’ha estrenat en una fase final. Cap dels 76 gols que ha aportat per al seu país, l’ha celebrat en un escenari tan magne.

Tampoc és que hagi tingut gaires oportunitats de fer-ho. Disputarà el seu segon Mundial, i a Rússia, el 2018, les oportunitats es van acabar aviat. Polònia va caure contra el Senegal (1-2), Colòmbia (0-3) i només va guanyar contra el Japó (0-1). Van anotar l’exsevillista Grzegorz Krychowiak i Jan Bednarek. Els dos defenses.

Però Lewandowski, que ha marcat en totes les fases classificatòries mundialistes, en la fase final de l’Eurocopa i a la Lliga de Nacions, ha adquirit una nova dimensió com a davanter en els últims anys. Ara es presenta amb l’aval de dues Botes d’Or al millor realitzador europeu.

El seu seleccionador, Czeslaw Michniewicz, veu el davanter blaugrana «supermotivat», com si necessités reparar aquesta falta d’un gol mundialista per sentir-se bé. «Ningú pot posar en entredit que és un dels millors del món», va afegir. El tècnic creu arribat el moment que s’inscrigui el nom de Lewandowski al costat del de les grans llegendes del futbol polonès com Zmuda, Deyna, Lato, o Boniek. «És un torneig molt important per a ell», va dir Michniewicz. I també per a si mateix, elegit seleccionador d’urgència al gener. Després de la marxa de Paulo Sousa després d’un llarg període per molts clubs polonesos i la selecció sub-21, es juga la continuïtat del càrrec.

El repte d’Ochoa

No posa en entredit Lewandowski, ni de bon tros, pel que li va, Guillermo Ochoa, el porter mexicà, que participa en el seu cinquè Mundial tot i que en els dos primers no es va aixecar de banqueta.

«Lewandowski no està en discussió. Sabem on ha jugat i tot el que ha aconseguit», va corroborar després de saber que el principal repte de Robert serà batre’l. «Hem d’enfocar-nos a no donar-li opcions perquè té aquesta capacitat per canviar un partit», va comentar, abans de situar el focus en els seus companys per impedir que l’assorteixin de pilotes a l’àrea. «Serà un repte per a mi i per als meus companys», va concloure Ochoa, abans de cedir el lloc a Tata Martino a la sala de premsa.

Fa uns dies, durant la concentració de Mèxic a Girona, l’exentrenador blaugrana va al·ludir a la mala experiència personal que va viure al Camp Nou. Alguns periodistes no semblen gaire satisfets amb la tasca del seleccionador argentí. Si no és pel joc, és pels resultats. Martino no donava una transcendència extraordinària a la presència de Lewandowski. «Quan un acudeix a un Mundial sempre troba jugadors determinants a davant», va recordar. Després de Lewandowski, apareixerà Messi. Paraules importants.

Favorita de tot

Ja que Michniewicz, Martino i Ochoa van repetir la mateixa frase que «l’Argentina no només és la favorita del grup, sinó candidata a guanyar el Mundial», tots van convenir que el Mèxic-Polònia pot decidir l’acompanyant de l’‘albiceleste’. «És un partit clau», va sentenciar Ochoa. «Sabem que arrencar amb tres punts és fonamental i poden ser decisius per passar a vuitens».

Lewandowski també ho veia així dissabte passat. L’objectiu de Polònia són els sis punts contra Mèxic i l’Aràbia Saudita. «És important sumar punts en el primer partit, l’equip immediatament se sent més confiat, se sent més ben aclimatat al torneig». Firmaria aquests sis punts sense haver marcat cap gol en el Mundial.