Quan la selecció de Gal·les salti a la gespa del Bin Ahli Stadium per enfrontar-se als Estats Units, en el partit corresponent al grup B del Mundial, s’haurà tancat el parèntesi més gran de la història del torneig.

Fins ara, Egipte i Noruega eren les seleccions que compartien el període de temps més gran transcorregut entre un partit i un altre del Mundial.

Egipte va comparèixer al torneig del 1934, i no va tornar a participar en un Mundial fins al 1990, 56 anys després.

També va trigar 56 anys a tornar a un Mundial la selecció de Noruega: des del 1938 al 1994.

Però Gal·les trencarà aquest rècord, al participar en un Mundial per primera vegada des del 1958. 64 anys després, la selecció britànica, comandada per Gareth Bale, ex del Madrid, torna al gran torneig.

Gal·les només ha participat en un Mundial fins al 2022: va ser l’any 1958, quan va complir un gran paper. Va arribar als quarts de final, on va caure contra el Brasil. Va ser un partit històric, perquè en aquest partit Pelé va marcar l’únic gol del partit. Va ser el primer gol del brasiler en la història del torneig. I continua sent el gol marcat per un jugador més jove.