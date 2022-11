Si calgués escollir, entre els 26 mundialistes, un jugador que combrega especialment amb la idea futbolística de Luis Enrique, Eric Garcia seria el candidat ideal: no només perquè va puntualment a totes les convocatòries –fins i tot quan no jugava al Manchester City- sinó perquè el seleccionador manté la seva aposta per ell malgrat la ferocitat d’algunes crítiques.

El defensa del Barça atén aquest diari en la concentració d’Espanya a Doha, a la Universitat de Qatar, després del primer entrenament matinal de l’equip a la capital qatariana. Eric transpira confiança i destaca una de les grans virtuts de la selecció, la unió d’un grup que arriba al Mundial sense fissures.

¿Què sent un jugador en vigílies de disputar el seu primer Mundial?

Penses que des de petit has vist el Mundial per la tele i ara hi ets. A mesura que vas creixent, vas pensant «tant de bo pugui ser allà algun dia». És un privilegi poder ser aquí, vivint una experiència que tothom voldria viure, per això cal apreciar-ho i valorar-ho.

¿Amb quines expectatives arriba Espanya al torneig?

Hem de ser nosaltres mateixos. Sabem del que som capaços quan som nosaltres mateixos; podem competir i guanyar qualsevol selecció. Aquest és el primer pas, primer Costa Rica i després les altres coses, tenint la intenció d’arribar lluny, que és el que volem. Però abans que res, prudència i a pensar només en el primer partit.

Espanya és un dels equips més joves del torneig. ¿Avantatge o desavantatge?

Per a mi, tenim una combinació perfecta entre joves i veterans. Al final, els joves continuem aprenent cada dia, i altres jugadors amb més experiència ens intenten ensenyar. Jo crec que aquesta combinació té molts beneficis en molts aspectes perquè aquest grup és espectacular.

Des de fora, ho sembla. ¿Tan unida està aquesta selecció?

Sí, i és un aspecte fonamental. Si tots ens entenem bé, dins i fora del camp, es nota. Hi ha un ‘feeling’ extra, com es va veure en la celebració del gol a Portugal, a la Nations League. L’equip està junt, i aquest bon ambient pot ser clau quan vinguin moments difícils, això ajuda a passar aquells moments de manera molt més ràpida.

A diferència del que passa en altres seleccions, a Espanya no hi ha una estrella com a tal.

Potser no tenim un Messi o un Neymar, però tenim jugadors que individualment aporten un gran plus, com Pedri, Gavi, Busquets, Asensio al nivell que està... tenir aquests jugadors ens ajudarà.

«Aquest bon ambient pot ser clau quan vinguin moments difícils»

I Ansu, que arriba inspirat.

Sempre ho he dit, Ansu té aquest talent natural que es té o no es té. Ha passat mals moments per les lesions, però se’l veu a un nivell molt bo; comença a ser una altra vegada el que ens havia demostrat a tots. Cal tenir paciència, després de tantes lesions: té 20 anys i un futur per davant impressionant. I els altres som aquí per recolzar-lo.

¿Eric es veu titular en l’arrencada davant Costa Rica?

Al final tots treballem en els entrenaments per guanyar-nos un lloc en els partits. La competència en cada posició és molt alta, però al meu cap és treballar al màxim possible en els entrenaments i si el míster compta amb mi, estar a màxim nivell possible cada minut que jugui.

A més de seleccionador, Luis Enrique també serà streamer. ¿Una sorpresa per als jugadors?

Sí, la veritat és que ens va sorprendre, però el vam estar veient i és bo fent-ho.

Quan no jugava al City, Luis Enrique li va trucar per a la selecció: fa la sensació que és un entrenador especialment important en la seva carrera.

Al City, quan no jugava per allò del meu contracte, va confiar en mi. Ara també. Per a mi és tot un privilegi poder comptar amb la seva confiança, i jo intento tornar-li la confiança, per ell i per l’equip.

«Sabem que la nostra manera de jugar és arriscada, deixem espai a l’esquena i pressionem a dalt»

¿Què li demana l’entrenador que no pugui demanar a altres jugadors?

Luis des del principi ens va explicar la seva idea de joc: jo la vaig practicar al City i ara al Barça, crec que la sortida de pilota és un dels meus punts forts i per això soc aquí. Però sé que he de treballar molt perquè tant Pau [Torres] com Hugo [Guillamón] i Ayme [Laporte] també ho fan molt bé; aquesta competència és molt sana per a tothom.

¿Què pensa quan llegeix o sent que la línia defensiva és la gran mancança de l’equip?

Bé, partint de la base que no m’assabento gaire del que es diu o s’escriu... Què t’he de dir. El míster ja va demostrar amb xifres i dades que la selecció és una de les que més gols marca i menys encaixa. Nosaltres hem de centrar-nos en la nostra feina. Sabem que la nostra manera de jugar és arriscada, deixem espai a l’esquena i pressionem a dalt, i això pot provocar moments complicats per a l’equip. I després ja a cadascun li deuen agradar més o menys els jugadors que vinguin a la selecció, però això no es pot controlar.