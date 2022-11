Qatar 2022 ha pressionat amb èxit la FIFA perquè prohibeixi completament la venda de cervesa als vuit estadis on es disputen partits de la Copa del Món, segons informa el diari britànic ‘The Times’. La mateixa FIFA ha confirmat que la venda d’alcohol no es produirà ni dins ni als voltants dels estadis, en una polèmica decisió d’última hora.

La venda d’alcohol està estrictament controlada a Qatar, però fins ara es podia beure a l’àrea pròxima als estadis i a les zones d’aficionats, així com dins dels hotels. Segons el comunicat de la FIFA, a les zones de fans continuarà sent possible consumir cervesa.

Patrocinadors implicats

Budweiser és un dels principals patrocinadors de la FIFA, però dissabte se li va sol·licitar que traslladés els llocs de venda del seu producte als estadis a indrets menys visibles. La situació ha provocat un tens debat entre la FIFA i Budweiser.

L’agència de notícies PA ha contactat amb la FIFA i amb el propietari de Budweiser, l’empresa AB InBev. «AB InBev en va ser informat el 12 de novembre i està treballant amb la FIFA per ressituar els punts de venda a les ubicacions indicades», segons va confirmar la multinacional belga a ‘Sky News’.

«Estem treballant amb la FIFA per brindar la millor experiència possible als aficionats. Aquest és el nostre enfocament en les noves circumstàncies en què ens trobem», va continuar.