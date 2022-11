El camí cap a la celebració del <strong>Mundial de futbol de Qatar</strong>, al marge de totes les informacions estrictament esportives i aquelles que no paren de succeir-se sobre suposats suborns per ser elegida seu, els abusos laborals i morts de treballadors en la construcció dels estadis que allotgen el certamen, i les retallades en els drets i les llibertats de ciutadans i aficionats, especialment amb les dones i el col·lectiu LGTBI+, no deixa d’estar ple de situacions tan surrealistes com la que ha ocorregut aquest diumenge durant la tradicional desfilada de seleccions prèvia a l’inici del campionat.

