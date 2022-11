Dani Alves ha aconseguit el seu propòsit: participarà en el Mundial. El capità de la selecció brasilera, de 39 anys, figura entre els 26 convocats per Tite per disputar el torneig de Qatar, després que el seleccionador anunciés la llista una setmana abans que expirés el termini. El tècnic no s’ha volgut esperar més, com si tingués les idees molt clares sobre la composició de la plantilla. I el defensa veterà, que des del 12 d’octubre s’entrena amb el Barcelona Atlètic per conservar la forma, després d’un breu període amb el Pumes de Mèxic, lluitarà per ampliar el seu palmarès esportiu.

Ja és, Alves, el futbolista més premiat de la història. Només li falta el Mundial després d'haver aconseguit a Tòquio la medalla d'or olímpica. És la seva última oportunitat. «És un complement en la part tècnica i tàctica. És impressionant la qualitat tècnica i individual que presta Dani Alves en aquest vessant de la creació, de ser un organitzador, un articulador», ha explicat Tite, que ha avançat que portarà el braçalet de capità cada vegada que sigui alineat. Abans del torneig, l'exblaugrana ja ha batut un altre rècord: el de l'internacional brasiler de més edat a participar en un mundial. El tenia Djalma Santos, també lateral dret, que va participar en el d'Anglaterra del 1966 amb 37 anys. «És un jugador fantàstic, compromès amb la novetat; és molt bo manejant l'ambient extern», ha explicat César Sampaio, l'ajudant de Tite, per justificar la inclusió del lateral. «Jo també tenia el dubte que teníeu vosaltres pel nivell de campionat que estava jugant i em va tornar a sorprendre», ha remarcat Sampaio, en al·lusió a la forma física d'Alves. «A la seva edat, 39 anys, la majoria ja pensa en la jubilació. Jo em vaig jubilar abans». Aquests dubtes es van generar per l'absència d'Alves en la convocatòria del setembre. El defensa va al·legar que no estava en les condicions físiques adequades. Però ara ho està. «És el mateix que va ser amb nosaltres durant tot el 2022 i als Jocs Olímpics del 2021. La nostra conclusió és que està en forma», ha confirmat Fábio Mahseredjian, preparador físic de la selecció. Hi va Dani Alves i hi va Raphinha, que tindrà una enorme competència al lloc d'extrem dret amb Antony, l'extrem del Manchester United i que serà el seu rival en l'eliminatòria de l'Europa League amb el Barça. No hi va, tanmateix, Philippe Coutinho, una exclusió que confirma el que va ser el fitxatge més car del món el 2018. Tampoc Roberto Firmino (Liverpool), un altre dels antics noms il·lustres.



La llista del Brasil