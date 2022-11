Les principals ciutats franceses boicotejaran el Mundial de Qatar. Els ajuntaments de París, Marsella, Estrasburg o Lilla no instal·laran pantalles gegants ni zones per a aficionats durant la cita mundialista, que se celebrarà entre el 20 de novembre i el 18 de desembre. Aquestes localitats, amb governs municipals d’esquerres, han pres aquesta decisió per expressar el seu rebuig a una competició esquitxada pels accidents laborals i pel dispendi energètic i mediambiental que suposaran els estadis amb aire condicionat. Sens dubte, aquest anunci no resulta anodí en un país com França, actual campiona del món i que viu amb fervor els partits dels bleus.

«No ens hem plantejat instal·lar zones de difusió de partits per diversos motius: el primer són les condicions d’organització d’aquesta Copa del Món, tant respecte al medi ambient com a nivell social», va dir dilluns a la nit Pierre Rabadan, regidor d’Esports a la capital francesa, que organitzarà el 2024 els Jocs Olímpics. Aquest regidor va reconèixer que una altra de les raons que havia contribuït a aquesta decisió havia sigut que el torneig tingui lloc entre finals de novembre i desembre, unes dates en què el fred no convida a veure els partits en pantalles gegants. «Tinc la impressió que si Bordeus acollís aquestes àrees per a aficionats seria còmplice d’aquest esdeveniment esportiu que representa totes les aberracions humanes, ecològiques i esportives», va declarar l’alcalde de Bordeus, l’ecologista Pierre Hurmic, qui va precisar que hauria pres la mateixa mesura si el torneig s’hagués celebrat a l’estiu. «Aquesta competició s’ha convertit progressivament en una catàstrofe humana i mediambiental, incompatible amb els nostres valors», va afegir l’Ajuntament d’una localitat tan futbolera com Marsella. Des de les eleccions municipals del 2020, gairebé totes les grans localitats franceses estan dirigides per coalicions verd-i-roges, amb alcaldes socialistes o ecologistes. I ara actuen en el mateix sentit respecte a aquesta qüestió. El Govern i la Federació, contraris al boicot El Govern i la Federació, contraris al boicotEn canvi, el Govern d’Emmanuel Macron i la Federació Francesa de Futbol (FFF) es mostren contraris al boicot. «No crec que el fet de boicotejar la Copa del Món canviï gran cosa respecte a les emissions de diòxid de carboni», va assegurar al setembre la ministra de la Transició Energètica, Agnès Pannier-Runacher, qui va criticar amb duresa el PSG pels seus viatges amb avió privat a localitats pròximes a París. «No som hipòcrites, sinó que pensem que aquest Mundial pot ser una bona opció per al progrés», va defensar aquest dimarts el vicepresident de la FFF, Philippe Diallo. Malgrat la seva reivindicació de la competició, els responsables del futbol gal donen suport a la campanya d’Amnistia Internacional que exigeix a la FIFA la creació d’un fons per indemnitzar els treballadors migrants, la majoria oriünds del Sud-Est Asiàtic, que van construir els estadis i infraestructures del Mundial. Ho van fer amb unes pèssimes condicions laborals, pròximes a l’esclavitud. Segons les opaques dades oficials de Qatar, només tres obrers van morir durant la construcció. Però altres òrgans independents apunten a xifres bastants més elevades. Segons un informe de l’Organització Internacional del Treball (OIT), 50 van perdre la vida i 500 van resultar ferits el 2020. El diari britànic The Guardian va denunciar més de 6.500 treballadors migrants morts des que es va concedir el Mundial a l’emirat a finals del 2010. Controvèrsia social, ecològica i moral Controvèrsia social, ecològica i moralAmb un model que barreja el capitalisme salvatge amb el tradicionalisme i el conservadorisme, els obrers que van construir els estadis no només van patir l’explotació dels baixos salaris i jornades interminables, sinó també les habituals privacions de llibertat dels migrants a Qatar, on solien treure’ls el passaport quan firmaven un contracte. A això se li suma l’impacte mediambiental d’una competició amb els seus estadis amb aire condicionat o els 160 vols diaris que portaran aficionats a Doha. Aquesta controvèrsia social, ecològica i moral –vegeu el recent afer sobre presumptes tortures que esquitxa Nasser Al-Khelaïfi– ha afavorit que cada vegada més veus demanin el boicot del Mundial o «tornar la Copa a la raó» amb mesures de compensació. A França, un país especialment vinculat a l’entramat de la geopolítica esportiva de Qatar, el futbolista compromès Eric Cantona va dir que veurà la sèrie Columbo en lloc de futbolistes córrer darrere d’una pilota a sobre de muntanyes de cadàvers. El mateix farà el famós actor Vincent Lindon. El diari local Le Quotidien de la Réunion va anunciar que no informarà sobre la competició. Una campanya a què ara se sumen les principals ciutats.