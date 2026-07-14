Mobilitat
Multa de 200 euros per utilitzar la balisa V16 però no tenir a mà el kit obligatori: la Guàrdia Civil avisa els conductors catalans
Trànsit insisteix que els conductors han de disposar d’un sistema alternatiu per reparar una punxada
Mariona Carol
Circular per carretera i patir una punxada és una de les incidències més habituals entre els conductors. Davant d’aquesta situació, la Direcció General de Trànsit (DGT) recorda que el primer que cal fer és senyalitzar correctament el vehicle amb la balisa V16, obligatòria des del passat 1 de gener i que tots els conductors han de portar al cotxe.
El director de Trànsit, Pere Navarro, adverteix que no col·locar la balisa de presenyalització V16 pot comportar una denúncia, ja que es tracta d’un element de seguretat exigit per llei.
La roda de recanvi i el kit "antipunxades" també són obligatoris
Més enllà de la balisa V16, hi ha un altre element que molts conductors passen per alt i que també és obligatori: disposar d’una roda de recanvi, una roda de "galeta" o un kit "antipunxades".
El Reglament General de Circulació i la Llei de Trànsit estableixen que tots els vehicles han de comptar amb algun d’aquests sistemes per evitar quedar immobilitzats en cas de punxada. L’annex XII del Reglament, publicat al BOE, especifica que els vehicles han de portar:
- Una roda completa de recanvi.
- Una roda d’ús temporal o de "galeta".
- O un sistema alternatiu, com un kit "antipunxades", que garanteixi la mobilitat del vehicle.
A més, s’hi han d’incloure les eines necessàries per fer el canvi o la reparació.
Els vehicles nous ja no inclouen roda de recanvi
Cada vegada més models nous prescindeixen de la roda de recanvi. Entre els motius principals hi ha:
- Reduir el pes del vehicle per millorar-ne l’eficiència.
- Estalviar espai al maleter.
- Disminuir els costos de fabricació.
En el seu lloc, els fabricants incorporen kits de reparació "antipunxades", que inclouen un segellador líquid, eines i un compressor per fer una reparació temporal.
Multes de fins a 200 euros per no portar un sistema de substitució
No disposar d’una roda de recanvi o d’un sistema alternatiu equivalent pot comportar una multa de fins a 200 euros.
A més, en cas d’avaria, el vehicle podria quedar immobilitzat, ja que la manca d’aquests elements suposa un risc per a la seguretat viària.
Via: Sport
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