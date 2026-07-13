Trànsit
Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
Aquesta sanció s’aplica per la simple presència en saliva, independentment de la quantitat detectada o de si afectava la conducció
Manuel Riu
L’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil va fer un total de 144.346 controls de drogues durant el 2025, davant dels 122.938 de l’any anterior, i va sancionar 70.717 conductors amb pèrdua de punts per conduir sota els seus efectes, 6.403 més que en l’exercici precedent.
En una resposta parlamentària a diverses preguntes formulades pel Partit Popular (PP), el Govern detalla que el 2025 es van fer 144.346 tests de drogues, la xifra més alta des del 2021, quan se’n van registrar 123.211. El 2022, la Guàrdia Civil va controlar el consum de drogues amb 58.126 proves; el 2023, amb un total de 101.927, i el 2024 en va fer 122.938.
En el cas de les sancions fermes amb pèrdua de punts per consum de drogues, l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil en va imposar 41.067 l’any 2021; 42.103 el 2022; 50.002 el 2023; 64.314 el 2024, i un total de 70.717 sancions el passat 2025, segons la resposta recollida per Europa Press.
Pel que fa a les proves d’alcoholèmia, les dades facilitades pel Govern revelen que s’ha passat dels 4.552.163 controls del 2021 als 6.100.005 del 2025, tot i que les xifres no són comparables pel canvi metodològic. El 2022 es van fer 5.836.074 controls, que van créixer fins als 6.700.937 el 2023 i els 7.378.103 el 2024, rècord històric.
Així mateix, es van imposar 25.977 sancions fermes amb pèrdua de 6 punts per conduir sota els efectes de l’alcohol el 2021; 36.074 el 2022; 33.611 el 2023, i un total de 33.474 el 2024.
El Govern posa en relleu l’informe de la Universitat de València titulat Elaboració de recomanacions per a la reducció de la incidència del consum d’alcohol sobre la sinistralitat a partir de l’estudi de la situació actual, l’anàlisi comparada de polítiques europees i el coneixement existent sobre l’impacte de diferents alternatives, que assenyala que, segons l’evidència disponible, amb taxes de fins a 0,5 g/l d’alcohol el risc pot ser fins a tres vegades superior.
En aquest sentit, recorda que la Direcció General de Trànsit (DGT) actua "de forma transversal i continuada sobre els factors concurrents mitjançant campanyes de vigilància i control, mesures normatives i actuacions d’informació, conscienciació i educació viària, en el marc de l’enfocament del "Sistema Segur" recollit en l’Estratègia de Seguretat Viària 2030, amb l’objectiu de reduir de manera sostinguda la sinistralitat i les seves conseqüències".
Conduir amb presència de drogues a l’organisme comporta una multa administrativa de 1.000 euros i la retirada de 6 punts del carnet de conduir, segons la Llei de Trànsit. Aquesta sanció s'aplica per la simple presència en saliva, independentment de la quantitat o de si afectava la conducció.
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