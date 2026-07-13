DGT
La DGT canvia la ITV: aquests vehicles hauran de passar la inspecció cada sis mesos durant els primers deu anys
L’actualització de la normativa respon al fort creixement d’aquest tipus de vehicles a Espanya, el parc dels quals gairebé s’ha triplicat durant l’última dècada
Claudio Torres
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha introduït canvis en la normativa que afecta les autocaravanes i les furgonetes camperitzades, un tipus de vehicle el nombre del qual no ha deixat de créixer a Espanya durant l'última dècada. Segons les dades de l'organisme que dirigeix Pere Navarro, el parc d'aquests vehicles ha passat de poc més de 48.000 unitats el 2015 a prop de 137.000 en l'actualitat, una evolució que ha portat a adaptar alguns aspectes de la regulació, especialment els relacionats amb la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).
La principal novetat consisteix en el fet que la DGT estableix un tractament diferent per a les autocaravanes i les furgonetes camperitzades, diferenciant-les en funció de la categoria d'homologació. A partir d'ara, les autocaravanes, catalogades com a vehicles de categoria M, tindran uns terminis d'inspecció diferents dels de les furgonetes habitatge, incloses dins de la categoria N.
En el cas de les autocaravanes, la normativa manté un calendari d'inspeccions relativament similar al d'altres vehicles particulars. Les que tinguin una antiguitat inferior a quatre anys continuaran exemptes de passar la ITV. Quan superin aquest període, hauran de sotmetre's a una inspecció cada dos anys fins que compleixin deu anys d'antiguitat. A partir d'aquell moment, la revisió passarà a ser obligatòria cada any.
Les condicions canvien per a les furgonetes camperitzades. Aquests vehicles hauran d'acudir a la ITV amb més freqüència, ja que les inspeccions seran anuals durant els seus primers deu anys de vida. Una vegada superada aquesta antiguitat, el control serà encara més estricte i hauran de passar la inspecció cada sis mesos, és a dir, dues vegades l'any.
Noves normes d'estacionament per a autocaravanes
A més de modificar els terminis de la ITV, la nova instrucció també aclareix alguns aspectes relacionats amb la circulació i l'estacionament d'aquests vehicles. La DGT recorda que, amb caràcter general, les autocaravanes poden estacionar en les mateixes condicions que qualsevol altre vehicle sempre que respectin les normes de trànsit i no duguin a terme activitats pròpies de l'acampada.
No obstant això, l'organisme també recorda que els ajuntaments conserven la capacitat d'establir limitacions específiques als seus municipis. D'aquesta manera, les ordenances municipals podran restringir el temps màxim d'estacionament o prohibir l'acampada en determinades zones quan hi hagi motius relacionats amb la seguretat viària, la mobilitat o l'ús adequat de l'espai públic.
Aquesta possibilitat es basa en una sentència del Tribunal Suprem, que reconeix la capacitat dels municipis per regular l'estacionament d'autocaravanes dins del seu terme municipal. L'alt tribunal considera que aquestes limitacions no persegueixen discriminar aquest tipus de vehicles, sinó garantir la fluïdesa del trànsit, protegir l'ús de les vies per part dels vianants i afavorir un repartiment equilibrat de les places d'aparcament.
Una altra de les novetats incorporades per la DGT és la inclusió d'una nova senyal de trànsit en el catàleg oficial. Es tracta de la senyal S-128, que identificarà els punts habilitats per al buidatge d'aigües residuals de caravanes i autocaravanes, facilitant així que els usuaris localitzin aquestes instal·lacions durant els seus desplaçaments.
Amb aquests canvis, la Direcció General de Trànsit busca adaptar la normativa al creixement que ha experimentat el turisme sobre rodes a Espanya durant els últims anys. La diferenciació entre autocaravanes i furgonetes camperitzades, juntament amb l'actualització dels terminis d'inspecció i l'aclariment de les normes d'estacionament, pretén oferir un marc regulador més ajustat a la realitat actual d'un sector que continua guanyant protagonisme a les carreteres espanyoles.
Via: Sport
- Un llibre destapa la vida del maqui de Sant Llorenç de la Muga que va lluitar contra Franco i Hitler
- Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
- Com fer un cim i tomba: la recepta marinera de la Costa Brava que pots cuinar a casa
- Què farà Junts a partir de dijous?
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- No pengis les trucades 'spam': aquesta és la frase que has de pronunciar per no tornar a rebre-les
- Paneque defensa des de l'Empordà que Catalunya necessita un 'salt de modernització' tant en infraestructures com en energies renovables
- Josep Fernández, Premi Mestres 68: 'L’escola no ho pot fer tot, la família també ha d’educar