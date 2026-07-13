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Trànsit

Grégoire Destré, expert en radars: "Catalunya, amb 936 radars, és la comunitat autònoma amb més dispositius d'aquest tipus instal·lats"

Destré exposa que la gran majoria dels radars estan situats a les ciutats

Radar a l'A-2.

Radar a l'A-2. / Arxiu

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Cristian Miguel Villa

Espanya ha accelerat molt la implantació de radars a les carreteres. Tant és així que, en aquests moments, ja se superen els 3.600 radars actius. I d'això mateix ha volgut parlar l'expert de l'Observatori de Radars de Coyote, Grégoire Destré.

Així ha canviat el mapa de radars i dispositius de control a Espanya

Tal com explica l'expert, l'augment del nombre de radars a Espanya ha estat massiu durant els últims cinc anys: el 2021 se'n registraven "només" 2.640, cosa que significa que, des d'aleshores, el creixement ha estat del 37%.

El tipus de radar que més ha augmentat la seva presència a les carreteres és el radar de tram: ara hi ha fins a 295 unitats, davant de les 159 de fa uns anys. Això significa que les administracions no volen controlar únicament la velocitat en punts específics, sinó que consideren igualment important fer-ne un seguiment durant diversos quilòmetres.

En total, la distribució dels radars a Espanya és actualment la següent:

  • 2.472 radars fixos.
  • 600 càmeres de semàfor.
  • 295 radars de tram.
  • 254 dispositius per controlar l'ús del cinturó de seguretat i del telèfon mòbil.

A més, Destré exposa que la gran majoria dels radars estan situats a les ciutats: fins al 44% dels dispositius es troben en zones urbanes, seguit del 32% en carreteres secundàries i del 24% restant en autopistes i autovies.

El radar de l'avinguda Rhode de Roses

El radar de l'avinguda Rhode de Roses. / Ajuntament de Roses

Si l'anàlisi es fa per comunitats autònomes, Catalunya se situa com a líder destacada, amb 936 radars en total, davant dels 462 d'Andalusia, que ocupa la segona posició. El podi el completa Castella i Lleó, amb 376 radars, i entre les tres comunitats concentren gairebé el 50% de tots els radars del país.

És a dir, el missatge que transmet Grégoire és clar: la DGT està augmentant exponencialment la vigilància a les carreteres i, a més, ja no ho fa només amb els tradicionals radars situats en punts concrets, sinó que disposa de moltes altres modalitats de control.

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El dubte és si aquesta expansió ja ha arribat al seu sostre o si només estem veient el principi d'una xarxa de vigilància molt més àmplia. El que sembla evident és que conduir a Espanya ja no consisteix únicament a estar pendent del radar fix de tota la vida: ara el control està més repartit, és més urbà i vigila cada vegada més aspectes, més enllà de la velocitat.

Via: Sport

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