Nou Toyota Yaris Cross 2027: disseny renovat per continuar liderant els SUV híbrids
Descobreix a Noumóvil Figueres el nou Toyota Yaris Cross 2027, el SUV híbrid urbà amb disseny renovat, més equipament i tecnologia Toyota Hybrid
Jaume Puig
El Toyota Yaris Cross es renova per continuar sent una de les grans referències entre els SUV híbrids compactes. Toyota actualitza la imatge del model, reforça el seu equipament i manté les qualitats que l’han convertit en una opció atractiva per a conductors que busquen un vehicle eficient, versàtil i fàcil de conduir tant a ciutat com en trajectes més llargs.
A Noumóvil, concessionari oficial Toyota a Figueres, el nou Toyota Yaris Cross 2027 és una proposta especialment interessant per a qui vol un SUV híbrid: compacte per moure’s amb agilitat per Figueres, còmode per al dia a dia i preparat per escapades per carretera, costa o interior.
Un disseny més modern, expressiu i sofisticat
La nova actualització del Toyota Yaris Cross posa l’accent en el disseny exterior. El frontal adopta una imatge més expressiva, amb una graella renovada i un patró tipus panal integrat en el color de la carrosseria, seguint la línia de disseny dels SUV més recents de Toyota. També s’hi incorporen detalls com la secció inferior en negre, passos de roda més marcats i fars LED redissenyats.
El resultat és un SUV urbà híbrid amb més presència visual, però que manté la mida pràctica i equilibrada que ha fet del Yaris Cross un model molt adequat per al dia a dia. És un cotxe pensat per circular còmodament per ciutat, aparcar amb facilitat i, al mateix temps, oferir una posició de conducció elevada i una sensació de seguretat pròpia d’un SUV.
Més equipament i un interior més cuidat
El nou Toyota Yaris Cross també evoluciona a l’interior. L’habitacle guanya en sensació de qualitat i modernitat, amb nous acabats, panells de portes en to platí i una experiència d’usuari més digital. L’acabat Active incorpora nova tapisseria de tela, seients esportius, il·luminació ambiental blava i carregador sense fil per al telèfon mòbil.
En l’acabat Style, Toyota introdueix una nova tapisseria amb material SakuraTouch®, desenvolupat amb PVC d’origen vegetal, residus de suro i PET reciclat. Segons Toyota, aquest material permet reduir les emissions de CO₂ durant la producció en un 95% respecte al cuir autèntic, sense renunciar a la durabilitat.
Toyota Yaris Cross GR SPORT: caràcter més dinàmic
La versió GR SPORT reforça el vessant més esportiu del Toyota Yaris Cross. Incorpora una estètica específica, para-xocs davanter propi, detalls exclusius de disseny i llandes mecanitzades de 18 polzades. També suma ajustos específics de suspensió i direcció per oferir una conducció amb més precisió i tacte dinàmic.
A l’interior, el Yaris Cross GR SPORT inclou seients esportius exclusius amb tapisseria tipus ant, costures en vermell i logotips GR en elements com els reposacaps davanters i el volant. Aquesta versió s’ofereix exclusivament amb tracció davantera i motor Hybrid 130.
Motorització híbrida Hybrid 130 i opció AWD-i
El nou Toyota Yaris Cross 2027 manté una gamma basada en la motorització Hybrid 130, amb 130 CV de potència total. Toyota anuncia un consum homologat WLTP d’entre 4,5 i 5,0 l/100 km, pendent d’homologació final, i una acceleració de 0 a 100 km/h en 10,7 segons.
La gamma ofereix versions amb tracció davantera i també amb tracció total intel·ligent AWD-i, una opció molt interessant per a conductors que volen més seguretat en condicions de baixa adherència o en trajectes per carreteres secundàries. A l’Alt Empordà, on els desplaçaments poden combinar ciutat, carretera, costa, vent i zones interiors, aquesta versatilitat és un valor afegit.
Nous colors i més opcions de personalització
El Toyota Yaris Cross 2027 incorpora nous colors a la gamma. Arriba el Gris Celestita, disponible en els acabats Active i Style, i el Bronze Petra, reservat per a la versió Style Plus Premiere en configuració bitò, amb sostre i pilars en color negre.
Aquestes noves opcions reforcen el caràcter urbà i modern del model, permetent configurar un Toyota Yaris Cross amb una imatge més personal i diferenciada.
Un SUV híbrid ideal per a Figueres i l’Alt Empordà
El Toyota Yaris Cross encaixa molt bé amb les necessitats de molts conductors de Figueres i de l’Alt Empordà. És compacte per moure’s per ciutat, eficient gràcies a la tecnologia híbrida de Toyota i prou versàtil per afrontar desplaçaments diaris, caps de setmana, escapades familiars o trajectes per carretera.
Per a qui busca un Toyota híbrid, el Yaris Cross és una alternativa molt completa: combina consum ajustat, etiqueta ECO, conducció automàtica, posició elevada, bon aprofitament de l’espai i la fiabilitat que caracteritza Toyota. És un model pensat per a persones que volen fer el pas a la mobilitat híbrida sense complicacions.
Preu i disponibilitat del nou Toyota Yaris Cross 2027
Toyota España ja admet comandes del nou Yaris Cross 2027 a la Xarxa Oficial de Concessionaris. La gamma manté els preus i arrenca des de 27.500 euros en l’acabat Active, o des de 150 euros al mes amb Toyota Easy Plus. Les primeres entregues estan previstes per al setembre de 2026.
A Noumóvil Figueres pots informar-te sobre la gamma Toyota Yaris Cross, consultar acabats, colors, disponibilitat, versions híbrides i opcions de finançament actualitzades.
Descobreix el Toyota Yaris Cross a Noumóvil Figueres
Si busques un SUV híbrid a Figueres, el nou Toyota Yaris Cross 2027 és una de les opcions més equilibrades de la gamma Toyota. Amb el seu disseny renovat, més equipament, tecnologia híbrida i versions adaptades a diferents perfils de conductor, és un vehicle pensat per fer fàcil la mobilitat del dia a dia.
Vine a Noumóvil, concessionari oficial Toyota a Figueres, i deixa’t assessorar per l’equip comercial. T’ajudarem a trobar el Toyota Yaris Cross que millor encaixa amb les teves necessitats, el teu estil de conducció i la teva manera de moure’t per l’Alt Empordà.
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