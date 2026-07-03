DGT
Confirmat pel BOE: comencen a multar amb 500 euros i la pèrdua de 4 punts amb la nova taxa 0,0
La mesura afecta sobretot els menors d’edat que condueixen vehicles com ciclomotors, bicicletes o patinets elèctrics
Álex Pareja
L’anomenada taxa 0,0 ja està en vigor per a determinats conductors i la Guàrdia Civil pot sancionar amb 500 euros i la pèrdua de 4 punts quan se supera el límit permès. La mesura afecta sobretot els menors d’edat que condueixen vehicles com ciclomotors, bicicletes o patinets elèctrics, tot i que també hi ha sancions per a novells, professionals i la resta de conductors quan se sobrepassa la seva taxa màxima.
Què canvia amb la taxa 0,0
La novetat principal és que els conductors menors d’edat no poden tenir alcohol en sang ni en aire expirat. Això significa que, en el seu cas, el límit és zero absolut. Si la prova detecta qualsevol presència d’alcohol, la sanció pot arribar als 500 euros i comportar la pèrdua de 4 punts quan el conductor disposa de permís de conduir.
La restricció més dura s’aplica als menors d’edat, però no són els únics amb límits estrictes. Els conductors novells i professionals també tenen llindars més baixos que la resta i poden ser multats si els superen. En el cas dels conductors particulars, el màxim general continua sent de 0,25 mil·ligrams per litre d’aire expirat.
La multa
Quan la taxa d’alcohol se situa entre els marges sancionables, la multa és de 500 euros i 4 punts al carnet. Si la taxa és més alta, la sanció puja a 1.000 euros i 6 punts. A més, si el conductor reincideix en l’últim any, la multa es pot duplicar.
La publicació al BOE ha donat cobertura oficial a aquesta regulació i la DGT ja l’emmarca dins la seva estratègia de seguretat viària. La intenció és reduir accidents i reforçar el control sobre aquells que es posen al volant o al manillar després d’haver begut.
Per això, la Guàrdia Civil ja està aplicant la norma en controls rutinaris: per als menors d’edat, alcohol zero; per als conductors novells i professionals, límits reduïts; i, per a la resta, es continuen aplicant els marges habituals amb sancions si se superen.
En qualsevol cas, sobrepassar la taxa permesa pot implicar diners, punts i problemes molt més greus si hi ha reincidència o si el conductor s’ha vist involucrat en algun accident.
Via: Sport
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