DGT
Multa de 200 euros i pèrdua de 4 punts del carnet per cometre una infracció habitual: així canvien els nous controls de la DGT
La Direcció General de Trànsit posa el focus en una conducta molt habitual al volant
Cristian Miguel Villa
Molts conductors creuen que els radars de la DGT només serveixen per controlar la velocitat, però cada vegada hi ha més dispositius capaços de vigilar altres infraccions de trànsit. Una d’elles és tan comuna com perillosa: no aturar-se completament en un STOP.
La infracció que sembla menor, però et pot costar 200 euros i 4 punts del carnet
Concretament, en aquest cas, saltar-se un STOP o no aturar-se del tot pot acabar implicant una multa de fins a 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet de conduir.
Pot semblar una cosa molt bàsica, però amb els nous controls de la DGT no és tan obvi com sembla. Aquests dispositius s’encarreguen de determinar si el cotxe realment s’atura completament abans d’arribar a la línia o si la sobrepassa d’alguna manera.
El més cridaner del cas és que alguns d’aquests radars que vigilen els STOP poden estar molt amagats. En alguns casos, es troben darrere de les mateixes senyals, de manera que són imperceptibles per al conductor en qüestió.
De moment, hi ha dos punts concrets on es coneix que la DGT ja està utilitzant les seves càmeres per a aquests controls: la M-222 de Madrid i la CM-220 de Conca, tot i que lògicament podria anar a més amb el pas del temps.
Dit això, el que està generant més debat al voltant d’aquest nou ús dels sistemes de vigilància de la DGT és que apunten en una direcció clara: que la seguretat del trànsit vagi molt més enllà de controlar simplement els límits de velocitat.
La DGT és conscient que cada dia es produeixen centenars d’infraccions a tot Espanya relacionades amb tota mena de normes de circulació: avançaments, distàncies de seguretat, cediu el pas... i pot ser que el control sobre tot plegat vagi a més en els pròxims anys.
En definitiva, cal tenir en compte que tots aquests descuidos o petites infraccions controlades poden acabar convertint-se avui en una multa. Perquè aquests controls de STOP poden ser només el principi d’una vigilància cada vegada més centrada en conductes concretes de risc, i no únicament en la velocitat.
Via: Sport
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