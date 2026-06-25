Trànsit
La DGT activa un nou radar en proves a les autopistes: multes de 200 euros per al 87% dels conductors enxampats després de la reducció obligatòria de la velocitat fins al 28 de juny
La vigilància se centra especialment en autopistes i carreteres on hi hagi obres que afectin la calçada
Cristian Miguel Villa
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha posat en marxa una campanya especial de vigilància a les carreteres interurbanes amb l’objectiu de reforçar la seguretat en els trams afectats per obres. La mesura estarà activa fins al pròxim 28 de juny i suposarà un augment dels controls sobre una de les infraccions més freqüents entre els conductors: no respectar els límits de velocitat temporals.
La DGT ha advertit que les sancions arribaran als 200 euros per als qui incompleixin la velocitat obligatòria establerta en aquestes zones. La vigilància se centra especialment en autopistes i carreteres on les obres afectin la calçada, provoquin desviaments o impliquin modificacions als carrils de circulació.
Les dades de l’última campanya realitzada a Andalusia reflecteixen la magnitud del problema. Els agents de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil van inspeccionar 36.639 vehicles i van tramitar 2.501 denúncies. De totes elles, el 87,6% van correspondre a conductors que circulaven per sobre dels límits establerts en els trams en obres.
Els radars amb intel·ligència artificial arriben a Espanya a partir del juny
A més, es van registrar 66 sancions per no respectar la senyalització temporal i 15 més per avançaments indeguts, una de les conductes més perilloses per als treballadors que desenvolupen la seva feina a la carretera.
La DGT recorda que aquests límits reduïts no són una recomanació, sinó una obligació legal l’incompliment de la qual posa en risc tant els operaris com la resta d’usuaris de la via.
La preocupació de l’organisme està avalada per les dades de sinistralitat. Segons el Registre Nacional de Víctimes d’Accidents de Trànsit, durant el 2024 es van produir 142 accidents relacionats amb treballs de conservació i manteniment a les carreteres espanyoles. D’aquests, 23 van afectar directament operaris que treballaven a la calçada o als seus voltants.
Per això, Trànsit insisteix a reduir la velocitat, evitar distraccions i respectar tota la senyalització provisional per evitar sancions i, sobretot, prevenir accidents greus.
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