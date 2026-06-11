Mobilitat
Multa de 200 euros per circular a la velocitat correcta però no respectar la norma del seient del darrere
La Guàrdia Civil pot immobilitzar el vehicle si es cometen aquestes infraccions
Cristian Miguel Villa
Si creus que per respectar la velocitat d’un tram ja estàs exempt de qualsevol altra possible sanció al volant, t’equivoques; la Guàrdia Civil pot arribar a multar-te amb 200 euros i fins i tot immobilitzar el vehicle pel que passa a la part del darrere.
Sí, la Guàrdia Civil et pot sancionar per tot això
Amb l’arribada de l’estiu, la Guàrdia Civil posa una atenció especial en infraccions que van més enllà dels límits de velocitat a la carretera i que, sobretot, poden produir-se en els típics viatges a la platja o a les tradicionals festes del poble.
Un exemple clar és l’ocupació excessiva del vehicle: si se superen en un 50% les places autoritzades sense comptar el conductor, com ara vuit persones en un cotxe de cinc places, la Guàrdia Civil pot arribar a immobilitzar el vehicle.
Lògicament, un altre aspecte que es mira amb lupa és el consum d’alcohol i drogues. Si un conductor dona positiu en algun dels dos tests, també és possible que s’acabi immobilitzant el vehicle al moment.
A més, negar-se a sotmetre’s als tests pot acabar tenint la mateixa sanció. Pel que fa a les multes econòmiques, aquestes van dels 500 als 1.000 euros i de 4 a 6 punts per alcohol, i són de 1.000 euros, 6 punts i fins i tot possible delicte per drogues.
I sí, la Guàrdia Civil també preveu sancions per no portar posat el cinturó de seguretat. La sanció econòmica se situa en els 200 euros en aquest cas, i òbviament la normativa també preveu no superar la capacitat de places amb cinturó.
Per contextualitzar la gran quantitat d’infraccions de trànsit que registra la Guàrdia Civil al llarg d’un any, es va fer pública la dada que mostra que durant el passat 2025 es van formalitzar més de 6 milions de denúncies per infraccions de trànsit, segons recull la DGT.
En definitiva, amb l’arribada de l’estiu també arriba una Guàrdia Civil més en alerta que mai. Perquè, tot i que és una època de l’any que convida a fer escapades, assegurar-se que tothom estigui segur a la carretera és sempre el més important.
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