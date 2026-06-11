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DGT

Confirmat per la DGT: les matrícules roses arriben a Espanya a partir del 2026

Espanya es prepara per a la implantació progressiva d’aquestes plaques, ja utilitzades en països com França, destinades a cotxes en procés de matriculació definitiva o importació

Una matrícula rosa.

Una matrícula rosa. / Arxiu

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Mariona Carol

A partir del 2026, les carreteres espanyoles començaran a veure un tipus de matrícula poc habitual: les matrícules roses, un format que no substituirà el sistema espanyol, sinó que identificarà els vehicles procedents d’altres països europeus que circulin amb un registre temporal.

Espanya manté el seu sistema tradicional, plaques blanques amb caràcters negres, però s’haurà d’adaptar a l’arribada d’aquests cotxes que ja utilitzen aquest distintiu en altres estats de la UE.

Què són i per a què serveixen

Les matrícules roses no formen part del sistema nacional, sinó que s’utilitzen en països com França des de principis del 2026 per substituir les matrícules provisionals.

La seva funció és clara: assenyalar els vehicles que encara no han completat la matriculació definitiva, facilitant que les autoritats els puguin identificar a simple vista.

Aquest format permet a la policia comprovar de manera ràpida si el cotxe compleix les condicions legals per circular mentre finalitza el seu procés administratiu.

Per què es veuran a Espanya

Tot i que Espanya no adopta aquest sistema, sí que rebrà vehicles europeus que l’utilitzin.

La Direcció General de Trànsit podrà reconèixer així de manera immediata els cotxes amb registre temporal, un aspecte clau per controlar la seva situació legal i garantir que compleixen els requisits exigits per circular en territori espanyol.

Una matricula rosa a París.

Una matrícula rosa a París. / Arxiu

Vehicles afectats

Les matrícules roses s’apliquen a vehicles en situacions específiques, com ara:

  • Vehicles nous pendents de matriculació definitiva.
  • Cotxes importats o en procés de registre.
  • Vehicles destinats a l’exportació.
  • Cotxes en fase de proves o assajos.

Implantació progressiva el 2026

Les autoritats preveuen que aquestes plaques es comencin a veure de manera gradual al llarg del 2026.

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No apareixeran de manera massiva, sinó que aniran arribant a mesura que augmenti la circulació de vehicles europeus amb registre temporal.

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