DGT
És oficial: el Govern prohibeix a la DGT seguir la ubicació dels conductors que tinguin la balisa V16 connectada després de la nova mesura que ha entrat en vigor
El nou Reial decret posa fi a mesos de polèmica i garanteix que la geolocalització enviada per la balisa V16 no es podrà fer servir per monitoritzar els conductors
Mariona Carol
Des de l’1 de gener del 2026, tots els conductors espanyols estan obligats a portar al vehicle una balisa V16, el dispositiu que substitueix els triangles d’emergència. La seva implantació va generar dubtes des del primer dia, especialment per l’enviament de la ubicació del vehicle a la plataforma DGT 3.0.
La DGT ha insistit en repetides ocasions que la balisa no registra la velocitat, no identifica matrícules, no rastreja el conductor i no transmet dades personals. La informació enviada és anònima i només serveix per actualitzar panells de carretera i avisos als navegadors.
Tot i això, la preocupació per una possible vigilància encoberta no va deixar de créixer. Per tancar el debat, el Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret que prohibeix expressament utilitzar el senyal de la balisa V16 per a qualsevol tipus de seguiment individualitzat.
Un nou marc legal per als Sistemes Intel·ligents de Transport
El Reial decret, que regula la implantació dels Sistemes Intel·ligents de Transport (SIT) a Espanya, estableix que el tractament de dades personals només es podrà fer quan sigui estrictament necessari per oferir serveis de mobilitat intel·ligent i sempre sota la normativa europea i nacional de protecció de dades.
El text garanteix que la geolocalització enviada per la balisa V16 no es podrà utilitzar amb finalitats sancionadores, de vigilància o de control del conductor, i tanca així la porta a qualsevol interpretació ambigua.
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Més enllà de la balisa: digitalització total del trànsit
La nova normativa busca accelerar la transformació digital del sistema de mobilitat espanyol. Entre els seus objectius destaquen:
- Potenciar la connectivitat entre vehicles, infraestructures i serveis.
- Digitalitzar la gestió del trànsit per millorar la seguretat i la fluïdesa.
- Obligar a comunicar telemàticament totes les restriccions, obres, esdeveniments o incidències que afectin la mobilitat.
En aquest context, l’ús correcte de la balisa V16 es converteix en una peça clau per a un ecosistema de mobilitat més segur i connectat.
Què suposa aquesta mesura per als conductors
La prohibició de monitoritzar la ubicació de les persones que activin la balisa V16 suposa un reforç de garanties per a milions d’usuaris que temien un ús indegut de les seves dades. La llum d’emergència continuarà sent obligatòria, però ara sota un marc legal més clar i protector.
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