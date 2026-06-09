Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Pedret i MarzàCicles del cel per planificar les tasques agrícolesMotel EmpordàIncendi VilamacolumFlorian PadrósPremi Nacional Gastronomia Tradicional
instagramlinkedin

DGT

És oficial: el Govern prohibeix a la DGT seguir la ubicació dels conductors que tinguin la balisa V16 connectada després de la nova mesura que ha entrat en vigor

El nou Reial decret posa fi a mesos de polèmica i garanteix que la geolocalització enviada per la balisa V16 no es podrà fer servir per monitoritzar els conductors

VÍDEO | Així és la balisa V16

VÍDEO | Així és la balisa V16

Vídeo: EFE | Foto: Manu Mitru

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Mariona Carol

Des de l’1 de gener del 2026, tots els conductors espanyols estan obligats a portar al vehicle una balisa V16, el dispositiu que substitueix els triangles d’emergència. La seva implantació va generar dubtes des del primer dia, especialment per l’enviament de la ubicació del vehicle a la plataforma DGT 3.0.

La DGT ha insistit en repetides ocasions que la balisa no registra la velocitat, no identifica matrícules, no rastreja el conductor i no transmet dades personals. La informació enviada és anònima i només serveix per actualitzar panells de carretera i avisos als navegadors.

Tot i això, la preocupació per una possible vigilància encoberta no va deixar de créixer. Per tancar el debat, el Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret que prohibeix expressament utilitzar el senyal de la balisa V16 per a qualsevol tipus de seguiment individualitzat.

Un nou marc legal per als Sistemes Intel·ligents de Transport

El Reial decret, que regula la implantació dels Sistemes Intel·ligents de Transport (SIT) a Espanya, estableix que el tractament de dades personals només es podrà fer quan sigui estrictament necessari per oferir serveis de mobilitat intel·ligent i sempre sota la normativa europea i nacional de protecció de dades.

El text garanteix que la geolocalització enviada per la balisa V16 no es podrà utilitzar amb finalitats sancionadores, de vigilància o de control del conductor, i tanca així la porta a qualsevol interpretació ambigua.

Una balisa V16.

Una balisa V16. / EFE

El gran caos de les balises V16: més de 300.000 conductors circulen a Astúries en la il·legalitat sense saber-ho.

Més enllà de la balisa: digitalització total del trànsit

La nova normativa busca accelerar la transformació digital del sistema de mobilitat espanyol. Entre els seus objectius destaquen:

  • Potenciar la connectivitat entre vehicles, infraestructures i serveis.
  • Digitalitzar la gestió del trànsit per millorar la seguretat i la fluïdesa.
  • Obligar a comunicar telemàticament totes les restriccions, obres, esdeveniments o incidències que afectin la mobilitat.

En aquest context, l’ús correcte de la balisa V16 es converteix en una peça clau per a un ecosistema de mobilitat més segur i connectat.

Notícies relacionades

Què suposa aquesta mesura per als conductors

La prohibició de monitoritzar la ubicació de les persones que activin la balisa V16 suposa un reforç de garanties per a milions d’usuaris que temien un ús indegut de les seves dades. La llum d’emergència continuarà sent obligatòria, però ara sota un marc legal més clar i protector.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nòmades de tot Europa aconsegueixen el perillós opi silvestre a Espanya: 'No volem que se sàpiga i vingui més gent
  2. Xènia Cardona i Estrella Martos, parella dins i fora de la pista i un Amos de l'Àrea especial amb el Vilafant
  3. La família d’una alumna d’un institut de Figueres denuncia un presumpte cas d’assetjament escolar
  4. Mor un jove de 18 anys en un accident a l'AP-7 a Llers
  5. Una dona haurà de retornar 22.918 euros d’una pensió per tenir el fill empadronat a casa
  6. Estrenen el documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes, amb Lluís Roura i Narcís Bardalet com a protagonistes
  7. El poble de l'Empordà on es refugia Sergio Dalma: té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
  8. “Ser alcaldessa de l’Escala és la il·lusió de la meva vida”

És oficial: el Govern prohibeix a la DGT seguir la ubicació dels conductors que tinguin la balisa V16 connectada després de la nova mesura que ha entrat en vigor

És oficial: el Govern prohibeix a la DGT seguir la ubicació dels conductors que tinguin la balisa V16 connectada després de la nova mesura que ha entrat en vigor

La Generalitat obre un expedient al càmping de Cadaqués arran d'una inspecció que va fer l'Ajuntament

La Generalitat obre un expedient al càmping de Cadaqués arran d'una inspecció que va fer l'Ajuntament

Voluntàries de Roses alerten sobre la proliferació de gats i reclamen més transparència i coordinació de la gestió municipal

Voluntàries de Roses alerten sobre la proliferació de gats i reclamen més transparència i coordinació de la gestió municipal

Els Bombers preveuen una campanya forestal "complexa" a l'Empordà i Girona per les altes temperatures i les possibles ventades

Els Bombers preveuen una campanya forestal "complexa" a l'Empordà i Girona per les altes temperatures i les possibles ventades

La figuerenca Rosa Canadell rep la Flor Natural dels Jocs Florals del Rosselló

La figuerenca Rosa Canadell rep la Flor Natural dels Jocs Florals del Rosselló

Un primer examen de Castellà “molt ‘chill’’”destensa la primera jornada de la selectivitat a Catalunya

Un primer examen de Castellà “molt ‘chill’’”destensa la primera jornada de la selectivitat a Catalunya

L'alcaldessa de Pont de Molins avança la presentació de l'auditoria municipal en plena moció de censura

L'alcaldessa de Pont de Molins avança la presentació de l'auditoria municipal en plena moció de censura

Protesta dels treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per denunciar condicions laborals "deficients"

Protesta dels treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per denunciar condicions laborals "deficients"
Tracking Pixel Contents