El Toyota Land Cruiser reforça la seva gamma amb el nou acabat GX i versions de 5 places
El nou Toyota Land Cruiser GX arriba amb configuració de 5 places i tota la capacitat 4x4 de Toyota a Noumovil Figueres
Jaume Puig
El Toyota Land Cruiser fa un nou pas endavant sense perdre allò que l’ha convertit en un dels grans referents del món 4x4: robustesa, fiabilitat, capacitat fora de l’asfalt i una manera molt pròpia d’entendre l’aventura. Ara, la gamma incorpora el nou acabat GX i amplia les opcions amb configuracions de 5 places en tots els acabats, una novetat pensada per adaptar-se millor a diferents necessitats d’ús.
A Noumovil, concessionari oficial Toyota a Figueres, el Toyota Land Cruiser és una opció especialment interessant per a conductors de l’Alt Empordà que busquen un vehicle capaç de moure’s amb solvència tant en el dia a dia com en trajectes més exigents. De Figueres a Roses, de l’Albera al Cap de Creus o per carreteres secundàries i camins de l’interior, el Land Cruiser continua sent sinònim de seguretat, força i confiança.
Nou acabat GX: més pràctic, equilibrat i preparat per a l’ús intensiu
La principal novetat és l’arribada del Toyota Land Cruiser GX, un acabat que reforça la part més funcional del model. Toyota el planteja com una alternativa pràctica i equilibrada, amb una dotació pensada per mantenir l’essència del Land Cruiser i oferir un equipament complet per a qui necessita un tot terreny de veritat.
A l’exterior, el nou acabat GX incorpora elements com els fars davanters LED, òptiques posteriors LED, retrovisors calefactables, plegables i ajustables elèctricament, càmera de visió posterior i llandes d’aliatge de 18 polzades. A l’interior, disposa d’un sistema multimèdia amb pantalla de 9 polzades, quadre d’instruments digital de 7 polzades i seients amb tapisseria de tela negra.
Aquest acabat també manté solucions pensades per a la conducció més exigent, com el bloqueig elèctric del diferencial, el sistema d’arrencada sense clau i el sistema d’avanç actiu Crawl Control. Són detalls que recorden que el Land Cruiser no és només un SUV gran: és un vehicle concebut per afrontar terrenys difícils amb garanties.
Versions de 5 places en tota la gamma Land Cruiser
Una altra novetat destacada és la incorporació de la carrosseria de 5 places en els tres acabats de la gamma: GX, VX i VX-L. D’aquesta manera, el Toyota Land Cruiser estarà disponible tant en versió de 5 places com de 7 places, ampliant les possibilitats per a famílies, professionals o conductors que prioritzen més espai de càrrega sense necessitar una tercera fila de seients.
Aquesta nova configuració encaixa molt bé amb un ús polivalent: feina, escapades, activitat a l’aire lliure, desplaçaments per camins rurals o viatges llargs. Per a molts conductors de l’Alt Empordà, tenir un Toyota Land Cruiser de 5 places pot ser la fórmula més pràctica per combinar confort, capacitat i volum útil.
Millores en l’acabat VX i nous colors
La gamma també actualitza l’acabat VX, que incorpora fars davanters circulars inspirats en el disseny del First Edition i la barra estabilitzadora davantera desconnectable, una tecnologia especialment orientada a millorar el comportament del vehicle en conducció off-road exigent.
Pel que fa a l’estètica, el Toyota Land Cruiser suma nous colors, com el Negre Eclipse, que reforça la seva imatge robusta i sofisticada. També torna el Blau Oasis, disponible de manera exclusiva per a l’acabat VX en versió monotò.
Un Toyota 4x4 per a Figueres i l’Alt Empordà
El Land Cruiser és un model amb una trajectòria molt arrelada entre els conductors que necessiten un vehicle fiable, resistent i preparat per a situacions diverses. A l’Alt Empordà, aquest perfil té molt sentit: carreteres de muntanya, accessos rurals, segones residències, activitats professionals, escapades familiars i una geografia que combina plana, litoral i zones més abruptes.
Per això, el Toyota Land Cruiser és una opció per a qui no vol limitar-se a l’asfalt. Manté una conducció còmoda i tecnològica, però conserva el caràcter d’un autèntic tot terreny. És un vehicle pensat per anar més enllà del trajecte habitual, amb la confiança que sempre ha definit Toyota.
Preu i disponibilitat del Toyota Land Cruiser
El nou Toyota Land Cruiser ja està disponible a la Xarxa Oficial de Concessionaris Toyota a Espanya. El nou acabat GX parteix d’un preu des de 66.500 euros, mentre que l’acabat VX arrenca des de 83.550 euros i el VX-L des de 93.100 euros, segons la informació facilitada per Toyota España. També hi ha opcions de finançament Toyota Easy en versions de 5 places.
A Noumovil Figueres pots informar-te sobre la gamma Toyota Land Cruiser, consultar disponibilitat, acabats, configuracions de 5 o 7 places i condicions de finançament actualitzades.
Descobreix el Toyota Land Cruiser a Noumovil Figueres
Si busques un Toyota 4x4 a Figueres, el Land Cruiser és una de les opcions més sòlides de la gamma Toyota. Ara, amb el nou acabat GX i les versions de 5 places, el model guanya versatilitat i s’adapta encara millor a diferents perfils de conductor.
Vine a Noumovil, concessionari oficial Toyota a Figueres, i deixa’t assessorar per l’equip comercial. T’ajudarem a trobar la configuració que millor encaixa amb el teu estil de vida, les teves necessitats i la teva manera de moure’t per l’Alt Empordà.
Noumovil – Concessionari oficial Toyota a Figueres
📍 Carretera de Roses, 49 · 17600 Figueres
📞 972 50 12 61
📩 vendes@Noumovil .cat
🌐 toyota.es/concesionarios/Noumovil
- Niño Becerra alerta del desajust de les pensions: 'Les expectatives d’ingressos no sembla que puguin sostenir el sistema de pensions amb el qual convivim
- Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- L'alcaldessa de Pont de Molins cessa un regidor del govern acusant-lo 'd'abús de poder' per utilitzar una sala municipal
- L'Ajuntament de Figueres fa un pas endavant per construir la segona biblioteca i el nou arxiu al Parc de les Aigües