DGT
El Govern aprova la nova normativa de la UE i la DGT que impulsarà la balisa V16 i el desplegament de tecnologies connectades
Espanya transposa la Directiva (UE) 2023/2661 i reforça la seva aposta per la mobilitat intel·ligent i la digitalització del transport
Mariona Carol
El Consell de Ministres ha aprovat el nou reial decret que estableix el marc normatiu per als Sistemes Intel·ligents de Transport (SIT) a Espanya, alineant el país amb la Directiva 2023/2661 del Parlament Europeu i del Consell.
La norma actualitza el marc europeu per respondre als reptes de la digitalització, la sostenibilitat i la mobilitat intel·ligent, pilars de l’Estratègia Europea de Mobilitat Sostenible i Intel·ligent i de l’Estratègia Espanyola de Seguretat Viària 2030.
Reforç de l’ecosistema de dades de mobilitat
Un dels eixos centrals del reial decret és l’impuls a l’intercanvi de dades en temps real entre administracions, operadors i gestors d’infraestructures.
L’objectiu és millorar la gestió del trànsit, la informació que rep el viatger i l’eficiència del transport.
Per fer-ho, la normativa consolida el paper dels Punts d’Accés Nacional com a infraestructures digitals estratègiques que garanteixen la interoperabilitat i la continuïtat dels serveis SIT a tota la UE.
Els tres grans nodes d’intercanvi d’informació
- El Punt d’Accés Nacional de Trànsit i Mobilitat, gestionat per la DGT des del 2021, centralitza dades de trànsit, estat de la xarxa, obres, restriccions, talls, obstacles o esdeveniments especials.
- El Punt d’Accés Nacional de Transport Multimodal és gestionat pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
- El Punt d’Accés Nacional de Zones d’Estacionament Segures per a vehicles pesants també és gestionat pel Ministeri.
La Comissió Europea considera aquests nodes essencials per garantir serveis fiables, facilitar el transport internacional i millorar la gestió coordinada d’emergències.
Impuls definitiu a la mobilitat connectada
La nova regulació estableix l’obligació de comunicar telemàticament les restriccions, les obres, les incidències i els talls que afectin la circulació.
Aquest marc normatiu reforça el desplegament de tecnologies connectades com la DGT 3.0, la balisa V16 connectada, els cons connectats i les grues connectades.
Aquestes eines permeten anticipar riscos, millorar la gestió del trànsit i augmentar la seguretat viària mitjançant alertes en temps real entre vehicles, usuaris i centres de control.
Protecció de dades, accessibilitat i transparència
El reial decret garanteix que el tractament de dades personals es farà només quan sigui necessari per a la prestació de serveis SIT i sempre d’acord amb la normativa europea i estatal.
A més, incorpora principis d’accessibilitat universal, igualtat d’accés i transparència en els serveis digitals.
L’objectiu és que totes les persones, incloses aquelles amb discapacitat o amb menys competència digital, puguin beneficiar-se de la mobilitat intel·ligent.
Espanya, alineada amb l’estratègia europea de mobilitat intel·ligent
Amb aquesta normativa, Espanya es posiciona com un actor clau en la construcció de l’espai comú europeu de mobilitat intel·ligent, reforçant el seu compromís amb la transformació digital del transport, la mobilitat segura i connectada i la transició cap a un sistema més sostenible.
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