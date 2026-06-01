La UE canvia les normes a partir del juliol i la DGT confirma dos nous dispositius obligatoris
Ho serà per als cotxes que es matriculin a partir d’aquell mes
O. Casado
El 2019, la Unió Europea va aprovar una sèrie de mesures de seguretat viària relatives a la conducció que s’han d’anar implantant en tots els estats membres amb l’objectiu de reduir la sinistralitat a la carretera. Aquesta normativa obliga a incorporar noves tecnologies que ajudin a reduir l’impacte del factor humà en els accidents de trànsit. Es tracta dels sistemes ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), ajudes electròniques a la conducció que utilitzen càmeres, radars i sensors per detectar riscos, advertir el conductor i, fins i tot, intervenir sobre el vehicle en situacions concretes.
Tot i que molts d’aquests dispositius ja són obligatoris en cotxes de nova homologació des del 2022 i en vehicles nous matriculats des del juliol del 2024, el 2026 es completa una altra fase important: els cotxes hauran d’incorporar sistemes per prevenir distraccions i somnolència i per protegir els usuaris vulnerables dels atropellaments.
"El sistema avançat d’advertiment de distraccions del conductor (DDR-ADR) i el sistema avançat de frenada d’emergència per a vianants i ciclistes (AEB-PCD) són els dos últims sistemes inclosos en la normativa GRS2 (General Road Safety 2) que entren en vigor el 6 de juliol d’aquest any per a noves matriculacions", explica la revista de la Direcció General de Trànsit (DGT). En aquest sentit, es detalla que aquests sistemes ja eren obligatoris des del 2024 per poder homologar nous models de turisme; ara, l’obligació s’estén a tots aquells vehicles que tinguin la primera matriculació a partir d’aquesta data.
Els objectius
El DDR-ADR té com a objectiu reduir els accidents que provoquen el cansament, la fatiga i les distraccions, i és una evolució del sistema DDR. Aquest sistema combina càmeres i sensors que rastregen el conductor, com ara la posició del cap, els moviments oculars i la direcció de la mirada, per detectar si pot suposar un perill.
Per la seva banda, l’AEB-PCD és també una evolució del sistema de frenada d’emergència (AEB-VEH), en aquesta ocasió centrat a auxiliar el conductor a l’hora de respondre davant una possible col·lisió amb vianants o ciclistes a la calçada. Es tracta, essencialment, d’evitar atropellaments. Es calcula que aquest assistent podria reduir un 30% els atropellaments de vianants i un 45% els de ciclistes.
El Reglament UE 2019/2144 ja obligava a incorporar nous sistemes de seguretat als cotxes, que a Espanya s’han anat implantant progressivament i que des del 2024 estan actius. Són els següents:
- Sistema avançat de manteniment en el carril (LKA)
- Control de pressió dels pneumàtics (TPM)
- Assistent de velocitat intel·ligent (ISA)
- Interfície per a la instal·lació d’un alcoholímetre
- Sistema d’advertiment de somnolència i pèrdua d’atenció del conductor (DDR-DAD)
- Senyal de frenada d’emergència (ESS)
- Detector de marxa enrere (REV)
- Registrador de dades d’emergència (EDR)
- Sistema avançat de frenada d’emergència (AEB-VEH)
L’objectiu de la Unió Europea és clar: reduir el nombre de víctimes a la carretera, especialment en els sinistres relacionats amb errors humans. Aquests sistemes no converteixen el cotxe en autònom ni substitueixen el conductor, però sí que poden ajudar a evitar atropellaments, sortides de via, encalços i accidents per distracció o excés de velocitat.
