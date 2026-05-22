DGT
Entra en vigor: la DGT endureix les normes i avisa els conductors sobre la pèrdua de punts segons el tipus d’ús indegut del telèfon
La Direcció General de Trànsit reforça les sancions per distraccions al volant mentre els accidents vinculats al telèfon mòbil continuen sense reduir-se
Mariona Carol
La distracció continua sent un dels grans enemics de la seguretat viària a Espanya.
Un terç dels accidents que es produeixen al país estan relacionats amb una falta d’atenció, i en almenys la meitat d’aquests casos el telèfon mòbil n’és el responsable directe. Quatre anys després de la reforma legal que va endurir les sancions, les xifres no han millorat com s’esperava.
Enduriment de la llei i demandes de més pressió econòmica
La DGT va modificar la normativa el 2022 amb l’objectiu de frenar l’ús del mòbil al volant. Des d’aleshores, la pèrdua de punts és més gran, tot i que la sanció econòmica es manté en 200 euros. Diversos col·lectius vinculats a la seguretat viària consideren insuficient aquesta quantia i en reclamen un increment, ja que l’impacte de la reforma no ha aconseguit reduir els accidents per distracció.
Aquestes conclusions es recullen en l’últim estudi d’Emotional Driving, elaborat a partir de les dades de multes imposades en diferents campanyes de vigilància de la DGT.
Diferències entre usos indeguts: no totes les distraccions són iguals
L’última modificació del Reglament de Circulació va introduir una distinció clau: no és el mateix enviar un missatge mentre es condueix que atendre una trucada subjectant el mòbil entre l’orella i l’espatlla. La DGT detalla que la retirada de punts varia segons el tipus d’ús indegut del telèfon mòbil:
- Sis punts per utilitzar, subjectant amb la mà, dispositius de telefonia mòbil mentre es condueix.
- Tres punts per conduir utilitzant cascos d’àudio o auriculars connectats a aparells reproductors o dispositius que redueixin l’atenció.
- Tres punts també per mantenir ajustat entre el casc i el cap un dispositiu mòbil, o per manipular manualment navegadors o altres sistemes de comunicació.
Un repte encara pendent
Malgrat l’enduriment normatiu, les dades mostren que l’ús del mòbil continua sent una conducta estesa i perillosa. La DGT insisteix que l’atenció plena al volant és essencial i recorda que qualsevol distracció, per mínima que sembli, pot tenir conseqüències irreversibles.
