El fracàs de la balisa V-16: no es demana en els controls de les carreteres i només és obligatòria en cas d'emergència
Només s'han registrat unes 150 denúncies relacionades amb el dispositiu des de la seva obligatorietat, sense que cap sigui per no portar-la
Xavi Espinosa
La balisa V-16 ha estat tot un fracàs. Des de l'1 de gener va entrar en vigor l'obligació de disposar d'una balisa per substituir els triangles d'emergència. En cas d'avaria, s'havia de col·locar sobre el capó per senyalitzar el vehicle sense necessitat que el conductor surti a la calçada, fet que reduïa notablement el risc d'atropellament.
La DGT recordava que aquest dispositiu integrava a l'interior tots els elements necessaris per al seu funcionament, inclòs el sistema de comunicacions, sense dependre d'aplicacions mòbils ni de dispositius externs.
A més, les companyies telefòniques no havien de cobrar cap quota per la connectivitat, ja que la legislació exigeix una disponibilitat mínima de 12 anys, un cost que està inclòs en el preu de venda. La balisa V-16 incorporava una data de caducitat visible tant a l'envàs com al mateix aparell, un detall que els usuaris han de revisar periòdicament.
No s'acostuma a demanar
La llei estableix que no portar-la pot comportar multes de fins a 200 euros, tot i que s'ha confirmat que ni es demana ni s'ensenya. A dia d'avui, la Guàrdia Civil havia posat unes 150 denúncies relacionades amb la balisa V-16 i cap ha estat per no portar-la després de demanar-la al conductor. No existeix cap ordre específica ni instruccions oficials per part de la DGT per exigir-la de manera rutinària.
La situació és similar a la dels triangles d'emergència, ja que els agents no acostumen a aturar els conductors per comprovar si els porten al vehicle. Per això, de moment no hi ha motiu de preocupació per a aquells que encara no disposen d'aquest senyal lluminós.
No obstant això, l'escenari canvia quan es produeix una avaria o un accident. En aquests casos, si els agents observen que el vehicle no està correctament senyalitzat, sí que pot ser obligatori utilitzar la balisa V-16 per advertir la resta d'usuaris de la via.
En una situació d'emergència, les autoritats prioritzen garantir la seguretat i retirar el vehicle de la carretera abans que imposar sancions. L'objectiu principal és evitar que el vehicle aturat provoqui nous incidents o posi en risc la circulació.
Obligatori portar-la
També és important conèixer les possibles multes relacionades amb aquest dispositiu. No portar la balisa V-16 al cotxe pot implicar una sanció econòmica de 80 euros, una quantitat que es redueix a 40 euros per pagament immediat.
D'altra banda, si es produeix una emergència i el conductor no senyalitza correctament el vehicle, la infracció pot considerar-se greu. En aquest cas, la multa pujaria a 200 euros, tot i que es podria reduir a 100 euros si s'abona dins del termini establert.
