Arriba una nova era
Europa avança cap al final del canvi manual al cotxe: un 70% ja són automàtics
Els canvis de marxes perden pistonada en l’oferta del mercat de l’automòbil empesos per l’electrificació
A Espanya, un 55% dels models matriculats continuen sent amb palanca manual; fa només 10 anys eren el 80%
‘Boom’ del carnet de conduir només per a cotxes automàtics: creix el nombre de persones que el demanen en autoescoles
Claudia Pascual, 20 anys, sobre el carnet de conduir automàtic: «Vaig aprovar amb només 13 pràctiques i em va sortir més barat»
Xavier Pérez
Assistir a una missa de rèquiem pel canvi manual a l’automòbil potser resulta un mica prematur. No obstant, la guillotina per deixar de vendre els motors de combustió a partir del 2035, que té marcada en el calendari la Unió Europea, accelerarà el seu procés de desaparició. Tot i que faci petites maniobres suavitzants, tard o d’hora això arribarà. El canvi de marxes quedarà només per als models esportius que vulguin continuar portant motor de combustió i desafiar la normativa.
Llegats a aquest punt, la realitat del mercat de l’automòbil ens diu que Europa camina inexorablement cap al canvi automàtic, i és que la majoria dels vehicles que implanten tecnologia electrificada, ja sigui híbrid convencional (HEV), híbrid endollable (PHEV), elèctric (BEV) o elèctric d’autonomia estesa (REEV), porten canvi automàtic. És més, en molts casos ni això. I és que els elèctrics són com un interruptor que obre i tanca l’entrega de corrent.
Tendència a la baixa
Actualment, a Espanya, entre 70 i 90 models que es comercialitzen al mercat (cosa que suposa sobre un 45% o 55%) corresponen a cotxes dotats amb canvi manual. Però la tendència és clarament a la baixa: fa 10 anys eren prop del 80% i fa 20 anys del 95%. La majoria dels cotxes manuals ofereixen sis relacions (o sigui, marxes), i alguns subsisteixen amb cinc.
Tots els fabricants generalistes continuen mantenint aquesta tecnologia perquè, entre altres coses, continua fent el producte més assequible. Els cotxes amb etiqueta C porten canvi manual majoritàriament ja que són models d’accés equipats amb motor tèrmic ja sigui dièsel o de gasolina. També influeix el país, i és que el sud d’Europa continua sent més manual que el nord, i els països amb més poder adquisitiu aposten per l’automàtic.
No obstant, marques com Mercedes-Benz, Volvo, Lexus, Land Rover o Jaguar han renunciat totalment al canvi de marxes, i d’altres com Porsche o Audi només el deixen en les seves versions més especials i esportives. BMW l’ha eliminat de les seves gammes mitjanes i altes, i a Volkswagen alguns models ja només arriben amb canvi automàtic en models com el Golf GTI. El canvi automàtic comprèn tant els convencionals, els DSG (doble embragatge), per a motors amb hibridació, i variadors en el cas de molts elèctrics.
Tot i així, els amants de la ‘majorsera’ poden estar tranquils, ja que molts fabricants esgotaran fins al 2035 la seva ‘debilitat’ pels canvis manuals. Així, Seat mantindrà el manual en alguns dels seus models d’accés a la gamma Ibiza i Arona. Pot ser que també al León. Fins i tot en les seves versions esportives FR. I com Seat, que manté la data límit de producció el 2032, la resta de generalistes. I és que recordem que es podrà continuar circulant amb motors de combustió fins al 2050. Això significa que al mercat d’ocasió hi continuarà havent oferta més enllà del 2035.
Peugeot, Citroën, Opel, Dacia, Renault, Skoda, Fiat, Nissan, Volkswagen, Kia, Hyundai, Toyota, Ford, i fins i tot algunes de les marques xineses, com MG, que ja es deixen veure per Europa, continuen mantenint el canvi manual en les seves versions d’accés. Als vehicles comercials, la gamma manual és més àmplia.
El mercat mundial també segueix aquesta tendència. Als Estats Units només hi ha 25 models amb canvi manual. A Noruega, per exemple, dels 180.000 cotxes que es van vendre el 2025 el 98% tenia alguna electrificació (o sigui, canvi automàtic). La mitjana del mercat a Europa és del 30 % de canvis manuals davant el 70% de canvi automàtic.
