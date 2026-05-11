Seguretat viària
Els vehicles que surtin de fàbrica a partir del juliol hauran d’estar preparats per incorporar un alcoholímetre
Aquest any entren en vigor les últimes mesures de la UE per avançar cap a l’objectiu Vision Zero en seguretat viària
La Unió Europea va impulsar fa uns anys un paquet de mesures amb l’objectiu de reduir la sinistralitat a la carretera i avançar cap a una mobilitat més segura. Aquestes mesures incloïen diverses tecnologies pensades per minimitzar el pes del factor humà en els accidents de trànsit, com ara assistents que limiten la velocitat, alerten de canvis involuntaris de carril o reforcen la seguretat durant la conducció.
Des del juliol del 2024, tots els cotxes de nova homologació havien d’incorporar el conjunt de dispositius de seguretat activa previstos pel Reglament General de Seguretat. Ara, a partir del 7 de juliol d’aquest any, l’obligació s’amplia a tots els vehicles nous que es matriculin, i algunes d’aquestes tecnologies també s’actualitzen per fer-les més precises i eficaces.
La interfície per a l’alcoholímetre d’engegada s’estén a tots els cotxes nous
Un dels canvis més destacats afecta la instal·lació dels alcoholímetres d’engegada, també coneguts com a alcolock. Tot i que des del 2024 els cotxes de nova homologació ja havien de disposar d’una interfície genèrica per poder incorporar aquests dispositius si la normativa de cada país ho exigia, a partir d’aquest mes de juliol tots els cotxes que surtin de fàbrica hauran d’estar preparats per instal·lar aquest sistema.
Aquest alcoholímetre per al cotxe, obligatori des del 2022 en els vehicles de transport de passatgers, també s’utilitza en alguns països en turismes de conductors reincidents per conduir sota els efectes de l’alcohol. És el cas d’Espanya, Itàlia, Finlàndia, França, Polònia, Suècia, Bèlgica, Dinamarca o Lituània.
El funcionament de l’alcolock és senzill: el conductor ha de bufar en un alcoholímetre connectat al sistema d’arrencada del vehicle. Si el dispositiu detecta una taxa d’alcohol superior a la permesa, el cotxe no s’engega i queda bloquejat fins que la prova dona un resultat correcte.
Aquest canvi, aparentment discret però rellevant, fa que tots els vehicles disposin d’una interfície per instal·lar un alcoholímetre d’engegada. D’aquesta manera, la UE deixa la porta més oberta a una possible extensió d’aquest sistema en el futur, tant per a conductors professionals com per a particulars.
La caixa negra també registrarà dades d’emissions
Altres sistemes ADAS també s’hauran d’ajustar per millorar el seu funcionament. Els sistemes de frenada automàtica hauran de detectar millor ciclistes i vianants, el detector de fatiga incorporarà més sensors per controlar l’estat del conductor, i l’assistent de velocitat intel·ligent, conegut com a ISA, haurà de reconèixer amb més precisió els senyals de trànsit.
La caixa negra dels cotxes, obligatòria des del 2024 en molts vehicles nous, també incorpora novetats. A partir de juliol, el Registrador de Dades d’Esdeveniments haurà d’anar instal·lat de sèrie en tots els vehicles que surtin de fàbrica, inclosos també camions i autobusos.
Aquest sistema serà més precís a l’hora de recopilar informació en cas d’accident i, com a novetat, també registrarà dades sobre emissions. Així, la caixa negra no només servirà per analitzar què ha passat abans i després d’un sinistre, sinó que també aportarà informació vinculada a l’impacte ambiental del vehicle.
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