Pere Navarro, director de la DGT, anuncia la fi dels triangles a la carretera: "Tot són avantatges"
El màxim representant de la Direcció General de Trànsit aclareix tots els dubtes sobre la balisa V-16 i deixa clar que la seva implantació no té marxa enrere a Espanya
Mariona Carol
Han passat més de cinc mesos des que la balisa V-16 es va convertir en el sistema obligatori de senyalització d’emergència a Espanya, substituint progressivament els tradicionals triangles.
Tot i la seva implantació, el dispositiu continua generant dubtes entre els conductors sobre la seva eficàcia i utilitat real, així com sobre la decisió adoptada per la Direcció General de Trànsit.
No obstant això, el màxim responsable de l’organisme ha decidit intervenir per tancar la polèmica de manera definitiva.
"No hi ha marxa enrere": el missatge definitiu de Pere Navarro
Durant la seva intervenció a la jornada Peatones y seguridad vial, celebrada a la Domus de la Corunya, el director general de Trànsit, Pere Navarro, va ser clar i contundent: la balisa V-16 ha arribat per quedar-se.
El responsable de la DGT va defensar que aquest dispositiu presenta "tot avantatges" davant dels antics triangles. Entre aquests avantatges, va destacar especialment que evita que el conductor hagi de sortir del vehicle per senyalitzar una avaria, reduint així el risc d’atropellament. "Té llum, una cosa que no tenien els triangles", va subratllar, insistint en el seu caràcter d’element "important i obligatori".
Més enllà del debat tecnològic, Navarro va aprofitar la seva intervenció per posar el focus en una problemàtica més gran: els atropellaments. Segons va explicar, gairebé la meitat de les víctimes mortals en ciutat són vianants, una dada que va qualificar de preocupant.
El director de Trànsit va apel·lar a una reflexió col·lectiva per reduir aquestes xifres, destacant que, tot i que els ajuntaments estan fent esforços en matèria de mobilitat, encara queda camí per recórrer. Al seu parer, si les polítiques funcionen, la millora en seguretat viària serà tangible.
Espanya, un país de vianants en risc
Navarro va recordar que Espanya és un dels països europeus on més es camina, fet que incrementa l’exposició al risc. En aquest context, va assenyalar que un de cada deu morts a la carretera és conseqüència d’un atropellament.
També va fer referència a les particularitats de regions com Galícia, on la dispersió poblacional i les carreteres que connecten nuclis rurals augmenten el perill per als vianants.
En la mateixa jornada, l’alcaldessa de la Corunya, Inés Rey, va defensar la necessitat de situar el ciutadà en l’eix de les polítiques públiques. Va subratllar que protegir les persones que es desplacen a peu ha de ser una prioritat dins les estratègies de mobilitat urbana.
El missatge final és clar: la balisa V-16 no només representa un canvi tecnològic, sinó també un pas més en una estratègia més àmplia per millorar la seguretat viària a Espanya, amb una atenció especial als usuaris més vulnerables.
