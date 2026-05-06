Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaixells fantasma EmpuriabravaTennis Taula TramuntanaAnna Fusté LabailaSanta Creu FigueresPuig de les Basses
instagramlinkedin

Seguretat viària

Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe

A més del nou dispositiu de senyalització, no disposar d’altres elements obligatoris dins del vehicle pot donar lloc a sancions

Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V-16 però no encendre els llums adequats

Una balisa V-16.

Una balisa V-16. / Eduardo Parra - Europa Press

Juanjo Raja | Irene Pérez Toribio

Agafes el teu bolso o la maleta de la feina, puges al teu cotxe, condueixes en direcció a l’oficina, i de sobte passa el més inesperat… punxes un pneumàtic. Fa uns mesos el normal hauria sigut posar-te l’armilla reflectora i sortir del teu vehicle per col·locar els triangles de senyalització. Avui, la balisa V-16 ho fa una mica més senzill.

Aquest simple gest ja pot deslliurar-te d’una sanció, ja que aquells vehicles que no tinguin aquest sistema de senyalització d’emergència seran denunciats d’acord amb el cap de la Direcció General de Trànsit (DGT). Però hi ha altres elements obligatoris que, malgrat no tenir la tirada mediàtica de la V-16, també són obligatoris.

Es tracta dels sistemes per reparar el nostre vehicle en cas de punxada. El Reglament General de Circulació i la mateixa llei de trànsit obliguen a portar una roda de recanvi (la coneguda com a "roda galeta" de menor mida) o un kit antipunxades al vehicle per prevenir quedar-se tirat a la carretera.

L’annex XII del reglament publicat al BOE assenyala que "els vehicles de motor i els conjunts de vehicles en circulació han de portar els següents recanvis i eines", i en l’apartat 'c' s’especifica "una roda completa de recanvi o una roda d’ús temporal, amb les eines necessàries per al canvi de rodes, o un sistema alternatiu al canvi d’aquestes que ofereixi prou garanties per a la mobilitat del vehicle".

I si el meu cotxe no compta amb una roda de recanvi?

Molts nous models de vehicles ja no ofereixen una roda de recanvi per motius de reducció de pes, millora d’eficiència, reducció de costos de fabricació, o simplement per estalviar espai. L’alternativa en aquests casos serà un kit de reparació antipunxades que sol contenir un segellador líquid juntament amb eines i un compressor per arreglar temporalment una punxada. El segellament líquid, que generalment ve en mode esprai, funciona creant una barrera protectora a l’interior del pneumàtic, segellant-lo per evitar la sortida de l’aire.

A quines sancions m’enfronto si no tinc la roda o el kit?

La legislació és clara: en cas de no disposar d’una roda de recanvi o si no n'hi ha d’un kit de reparació antipunxades, et podries enfrontar a multes de fins a 200 euros per incompliment de la llei de trànsit. Tenint en compte que un kit ronda els 25-30 euros, i una roda de recanvi entre 45 i 85 euros, els conductors ho tenen clar: arriscar-se a no complir la normativa podria sortir car.

Un home col·loca una balisa V-16.

Així és la balisa V16 / Manu Mitru

"Passa des de fa anys"

Els agents de la Guàrdia Civil de Trànsit aclareixen que aquest tipus d’infracció no és una cosa nova. De fet, expliquen que "està passant des de fa anys" i que no és una sanció que s’hagi incorporat arran de la balisa.

D’acord amb els agents, no portar una roda de recanvi o alguna cosa per reparar el pneumàtic, en teoria, és considerat com a infracció lleu sense pèrdua de punts (tot i que en alguns casos, més greus, sí que poden treure’ls).

Notícies relacionades

Al seu torn, insisteixen que la infracció de la roda i la de la balisa són multes independents i que, per tant, en la pitjor de les situacions, algú que no porti ni la balisa ni el kit podria rebre les dues sancions i haver d’abonar, sumant-les, 280 euros.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
  2. Els jubilats ja poden desgravar fins al 75% de la seva assegurança col·lectiva en la declaració de la renda
  3. Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
  4. El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
  5. Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
  6. Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
  7. Activen els avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials a l'Empordà per dilluns i dimarts a la tarda
  8. Àngela Domènech, regidora de l'Ajuntament de Figueres: 'Dues bèsties del Marroc m'han escopit als peus a la pujada del Castell

Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe

Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe

Alba Cargol, escriptora: "A la gent que diu 'porno de fades' l'animaria a llegir 'romantasy’"

Alba Cargol, escriptora: "A la gent que diu 'porno de fades' l'animaria a llegir 'romantasy’"

Adjudicada la construcció dels 51 habitatges públics en el parc de les Aigües de Figueres amb un pati bioclimàtic

Adjudicada la construcció dels 51 habitatges públics en el parc de les Aigües de Figueres amb un pati bioclimàtic

Jordi Puig sorprèn amb 'Herbarium Glaciale', una sèrie fotogràfica que transforma la natura en memòria i el fred, en gest artístic

Jordi Puig sorprèn amb 'Herbarium Glaciale', una sèrie fotogràfica que transforma la natura en memòria i el fred, en gest artístic

La visita del Papa a Barcelona s’iniciarà amb un gran acte a Montjuïc

La visita del Papa a Barcelona s’iniciarà amb un gran acte a Montjuïc

Lola Valiente, 19 anys, després d’intentar dues vegades accedir a Medicina: "Tinc un 9,4 de batxillerat, però a la sele la pressió per la nota pot amb mi"

Lola Valiente, 19 anys, després d’intentar dues vegades accedir a Medicina: "Tinc un 9,4 de batxillerat, però a la sele la pressió per la nota pot amb mi"

Espanya tindrà aquest any el fremanezumab, el primer fàrmac contra la migranya per a nens i adolescents: només una injecció al mes

Espanya tindrà aquest any el fremanezumab, el primer fàrmac contra la migranya per a nens i adolescents: només una injecció al mes

L’MV Hondius atracarà a les Canàries després de l’evacuació dels malalts

L’MV Hondius atracarà a les Canàries després de l’evacuació dels malalts
Tracking Pixel Contents