El nou Toyota RAV4 es pot veure en exclusiva a Noumovil Figueres
Noumovil presenta del 11 al 14 de maig a Noumovil la sisena generació del SUV de Toyota, amb versions híbrida i híbrida endollable
Jaume Puig
El Toyota RAV4 estrena nova generació i Figueres serà un dels primers punts on es podrà veure de prop. Entre els dies 11 i 14 de maig, Noumovil, concessionari Toyota a Figueres, tindrà el nou model a les seves instal·lacions en exclusiva, en una presentació pensada per a conductors que busquen un SUV ampli, eficient, tecnològic i preparat tant per al dia a dia com per als desplaçaments per carretera.
El Toyota RAV4 és un d’aquells models que fa anys que tenen un lloc propi dins del mercat SUV. No només per la seva trajectòria, sinó perquè ha sabut mantenir una fórmula molt clara: espai, fiabilitat, confort i una electrificació cada vegada més avançada. Ara, amb l’arribada de la seva sisena generació, Toyota fa un pas endavant en disseny, tecnologia, connectivitat i eficiència, amb una gamma que combina versions híbrides elèctriques i híbrides endollables. Toyota ha obert comandes a Espanya per al nou RAV4, amb preus anunciats des de 43.500 euros per a la versió híbrida i des de 46.500 euros per a la versió híbrida endollable.
Quatre dies per veure de prop el nou Toyota RAV4 a Figueres
A Figueres, el nou model tindrà una presentació especialment destacada. Del 11 al 14 de maig, el nou Toyota RAV4 es podrà veure a les instal·lacions de Noumovil, una oportunitat per conèixer de prop una de les novetats més importants de Toyota per al 2026. Les persones interessades poden reservar visita trucant al 972 501 261 o escrivint a vendes@noumovil.cat.
Com és el nou RAV4?
La nova generació del RAV4 manté l’esperit de SUV robust i versàtil, però amb una imatge més moderna. Toyota incorpora el llenguatge de disseny Hammerhead, ja reconeixible en altres models recents de la marca, amb un frontal més tecnològic, noves òptiques LED i una presència visual més sòlida. És un vehicle pensat per a qui necessita un cotxe capaç de moure’s amb comoditat per ciutat, però també per afrontar trajectes habituals entre Figueres, Girona, la Costa Brava o l’interior de l’Alt Empordà.
Nou Toyota RAV4: versions híbrida i endollable a Figueres
Un dels punts més rellevants és l’electrificació. El Toyota RAV4 Hybrid incorpora la cinquena generació del sistema híbrid de Toyota, amb una potència de 185 CV i un consum homologat de 4,9 l/100 km, segons les dades comunicades per la marca. La versió Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, per la seva banda, estrena una nova bateria de 22,7 kWh i pot superar els 100 quilòmetres d’autonomia elèctrica en cicle combinat WLTP; en algunes configuracions, Toyota anuncia fins a 137 km d’autonomia elèctrica.
Aquesta autonomia elèctrica pot ser especialment interessant per a molts conductors de la comarca. En un ús quotidià, permetria fer bona part dels desplaçaments habituals en mode elèctric, com anar de Figueres a pobles propers, moure’s per la zona comercial, portar els fills a l’escola o fer trajectes recurrents de feina. Alhora, el sistema híbrid endollable manté la tranquil·litat d’un motor de combustió per a viatges més llargs o escapades cap a la costa, el Pirineu o Barcelona.
Tecnologia del nou Toyota RAV4
El nou RAV4 també arriba amb més tecnologia interior. Toyota destaca una pantalla multimèdia central de 12,9 polzades, un quadre d’instruments digital de 12,3 polzades i l’estrena a Europa de la plataforma digital ARENE, concebuda per millorar la connectivitat i l’experiència de conducció. També incorpora Toyota Safety Sense 4.0, l’evolució dels sistemes de seguretat activa i assistència a la conducció de la marca.
Per a famílies, professionals o conductors que fan molts quilòmetres, aquest salt tecnològic és important. El Toyota RAV4 no és només un SUV per imatge; és un vehicle plantejat per donar resposta a necessitats molt reals: comoditat en trajectes llargs, bona posició de conducció, espai interior, capacitat per carregar equipatge i una conducció més silenciosa i refinada. Toyota també ha treballat la reducció de sorolls i vibracions amb nous materials d’insonorització en diferents punts del vehicle.
Els acabats del RAV4
La gamma inclou diferents acabats i opcions de tracció. En la versió híbrida endollable hi ha acabats Advance, Spirit, GR SPORT i Limited, amb opcions de tracció davantera o tracció total intel·ligent AWD-i segons versió. En el cas de la gamma híbrida, Toyota preveu els acabats Advance i Spirit amb tracció davantera. Aquesta varietat permet orientar el model a perfils diferents: des de qui vol un SUV familiar eficient fins a qui busca més prestacions, tracció total o un equipament més complet.
També cal tenir en compte el context actual de la mobilitat electrificada. El Toyota RAV4 Plug-in Hybrid pot acollir-se a incentius del Programa Auto+ de fins a 1.800 euros, sempre que es compleixin els requisits establerts en la normativa corresponent. Això pot reforçar l’interès per una versió pensada per combinar mobilitat elèctrica en el dia a dia i autonomia suficient per als viatges més llargs.
Vols veure el nou Toyota RAV4? Reserva visita a Noumovil
Per a l’Alt Empordà, un territori on el cotxe continua sent essencial per a molts desplaçaments quotidians, el nou RAV4 encaixa amb un perfil molt ampli. Pot ser una opció per a famílies que necessiten espai, per a professionals que combinen ciutat i carretera, o per a conductors que volen fer el pas cap a una conducció més electrificada sense renunciar a la versatilitat d’un SUV gran.
La possibilitat de veure’l a Figueres abans de la seva arribada generalitzada és un dels atractius d’aquesta presentació. Entre el 11 i el 14 de maig, Noumovil obrirà les portes a les persones interessades a descobrir el nou model, resoldre dubtes sobre motoritzacions, acabats, autonomia, opcions de finançament i disponibilitat, i conèixer de primera mà com evoluciona un dels SUV més representatius de Toyota.
Les persones interessades poden informar-se sobre aquest model a Noumovil, concessionari Toyota a Figueres, on també es pot consultar disponibilitat, versions, opcions de finançament i reserva de visita.
Per reservar visita:
- 972 501 261
- vendes@noumovil.cat
