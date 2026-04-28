DGT

Els nous senyals de la DGT que ja estan arribant a les carreteres

L'actualització respon a la necessitat de modernitzar un sistema que feia anys que no tenia grans canvis

Els nous senyals de la DGT que ja estan arribant a les carreteres

Els nous senyals de la DGT que ja estan arribant a les carreteres / Pixabay

Elena Castellano

Madrid

La Direcció General de Trànsit continuarenovant el sistema de senyalització a Espanya i, de mica en mica, comencen a veure’s nous senyals a les carreteres. Entre aquestes destaquen les R-114, R-118 i R-119, que molts conductors encara no identifiquen però que convé conèixer per evitar sancions.

Aquests canvis formen part de la reforma del Reglament General de Circulació, que busca adaptar la senyalització a la realitat actual i fer-la més clara i fàcil d’entendre.

Una senyalització més moderna

L’actualització respon a la necessitat de modernitzar un sistema que feia anys que no tenia grans canvis. L’objectiu és millorar la seguretat viària i adaptar els senyals a noves formes de mobilitat, com els patinets elèctrics.

A més, molts senyals han sigut redissenyats perquè resultin més intuïtius, amb pictogrames més clars i un llenguatge visual més senzill.

R-118: prohibit patinets

Una de les novetats és el senyal R-118. Es tracta d’un senyal circular amb vora vermell i la silueta d’un patinet elèctric al seu interior.

El seu significat és clar: prohibeix l’accés a vehicles de mobilitat personal. Sol col·locar-se en zones per als vianants o en accessos on aquest tipus de vehicles no està permès.

R-114: bicicletes fora

El senyal R-114 no és nou, però ha sigut actualitzada amb un disseny més modern. Indica la prohibició d’accés a bicicletes i manté el format clàssic de senyal circular amb vora vermella.

El seu redisseny busca millorar la visibilitat i fer-la més reconeixible per als usuaris de la via.

R-119: prohibició conjunta

El tercer senyal, l’R-119, combina les dues anteriors. Inclou tant el símbol del patinet com el de la bicicleta, separats per una franja vermella.

En aquest cas, el senyal prohibeix l’accés tant a bicicletes com a vehicles de mobilitat personal, i s’utilitza en els mateixos entorns que les anteriors.

La implantació d’aquests senyals serà progressiva, però el seu coneixement ja és obligatori. Adaptar-se a aquests canvis és clau per circular amb seguretat i evitar multes.

