DGT
Confirmat per la DGT: pots avançar la ITV i passar-la 30 dies abans que venci per evitar sancions
AECA-ITV recorda als conductors aquesta opció poc coneguda que permet evitar presses, oblits i possibles sancions
Avançar la ITV és possible i, a més, tot són avantatges. L’Associació Espanyola d’Entitats Col·laboradores de l’Administració en la Inspecció Tècnica de Vehicles (AECA-ITV) recorda que els conductors poden fer la inspecció tècnica fins a 30 dies abans de la data de venciment sense que es redueixi el període de validesa.
Es tracta d’una mesura encara desconeguda per a molts titulars de vehicles que permet planificar amb més marge el pas obligatori per la ITV, evitant imprevistos d’última hora, falta de cites disponibles o sancions per descuit.
A més, acudir a l’estació d’ITV abans de la data de venciment també permet que, en cas de necessitar-ho, els conductors puguin fer les reparacions suggerides i tornar a l’estació per passar la ITV i comprovar la correcció dels defectes detectats, sense veure’s exposats a una sanció econòmica.
Passar la ITV abans que venci, una manera d’evitar presses i oblits
Avançar la ITV facilita als conductors organitzar millor el seu temps i escollir el moment més convenient per acudir a l’estació. D’aquesta manera, es redueix la pressió d’haver de complir amb la data exacta de venciment, especialment en períodes de gran demanda.
"Molts titulars de vehicles continuen esperant fins a l’últim moment per passar la ITV, quan en realitat poden fer-ho amb antelació sense perdre dies de validesa. És una opció que aporta flexibilitat i tranquil·litat, permetent adaptar-se a les necessitats de cadascú", assenyala Guillermo Magaz, director gerent d’AECA-ITV.
Eines que ajuden a no passar per alt la ITV
A més d’aquesta possibilitat, el sector ha incorporat diferents eines per facilitar el compliment de la inspecció tècnica, com ara:
- Sol·licitar cita prèvia de manera telemàtica o telefònica, cosa que permet als conductors escollir l’estació, el dia i l’hora que millor s’adaptin a les seves necessitats, evitant esperes i optimitzant el temps dedicat a la inspecció.
- El pagament en línia s’ha consolidat com una opció cada vegada més utilitzada, ja que agilita el procés a l’estació i redueix els temps de gestió, millorant l’eficiència del servei.
- Moltes estacions ofereixen la possibilitat de rebre avisos per SMS o correu electrònic quan s’acosta la data de caducitat de la ITV, ajudant els conductors a mantenir el vehicle al dia i evitant oblits.
- L’app miDGT permet als usuaris consultar la documentació dels seus vehicles i rebre alertes sobre la caducitat de la inspecció tècnica, entre altres funcionalitats.
"Avui dia, dir que no s’ha passat la ITV per oblit resulta cada vegada menys justificable. El sector ha fet un esforç important per adaptar-se a les necessitats dels usuaris, incorporant eines que faciliten el compliment d’aquesta obligació i reforcen la seguretat viària", conclou Guillermo Magaz, director gerent d’AECA-ITV.
L’associació insisteix que mantenir la ITV al dia és una garantia que el vehicle compleix els requisits tècnics necessaris per circular amb seguretat, protegint tant els seus ocupants com el conjunt d’usuaris de les vies públiques.
