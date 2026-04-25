Aposta industrial
¿Per què el gegant automobilístic xinès SAIC tria Espanya per a la seva pròxima fàbrica?
La companyia confirma a Pequín l’aposta per una planta espanyola per reduir l’impacte dels aranzels i per acostar la producció i distribució a Europa
Xavier Pérez
La moqueta dels 384.000 metres quadrats del China International Exhibition Center (Shunyi Hall) de Pequín suporta aquests dies el pes d’una indústria estratègica per al desenvolupament econòmic mundial: l’automòbil. A la Xina fa anys que van comprendre aquesta força i els canvis geopolítics dels últims temps han col·locat el país en una posició privilegiada per exercir aquest domini en àmbit mundial. Cotxes, prototips, directius, inversors (molts d’ells espanyols), periodistes, robots humanoides, taxi drons i fins i tot algun gos robot passejant amb corretja inclosa se citen aquests dies a la capital xinesa.
Per aquí passen tots els grans europeus, des d’Oliver Zipse (CEO de BMW) fins a Oliver Blume (CEO del Grup Volkswagen, amb qui coincidim en la presentació d’AUDI) passant pel mateix Markus Haupt (CEO de Seat i Cupra) que aquest cap de setmana es deixa caure per aquí. Potser per apuntalar les decisions a prendre amb el Cupra Tavascan una vegada resolts els problemes aranzelaris amb Europa i per consolidar la relació amb els socis xinesos del Grup Volkswagen, SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) i FAW Group (First Automobile Group Corporation) entre ells. Qui sap si de cara a un pròxim futur.
Durant aquesta setmana hem pogut assistir a reunions, xerrades exclusives i presentacions ‘atòmiques’ amb els responsables de les marques xineses, uns fabricants que anhelen continuar sortint de la Gran Muralla per teixir la seva estratègia global. Amb el mercat intern alentit, gairebé saturat, és de manual d’estudis d’empresa sortir a l’exterior a respirar.
Això és el que estan fent tots els fabricants xinesos, uns fabricants que en només cinc anys han vist augmentar aquest mercat en més de 45 marques. Unes per a consum local, altres per llançar-se a deixar empremta a Europa, Llationamèrica i l’Orient Mitjà. Això dels Estats Units és una altra història, però arribarà. Al Bejing Auto Show s’han presentat més de 1.400 nous models i molts d’ells parteixen d’una base comuna: els grans grups industrials xinesos (participats majoritàriament pel govern).
Socis i fabricants
SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) és una de les joies de la corona de la Xina i sota el seu paraigua pengen algunes de les marques més importants del mercat. MG és, potser, la més reconeguda fora de les fronteres orientals, tot i que la gran força de SAIC és la relació que manté amb altres grans grups automobilístics occidentals, llegeixi’s General Motors o el Grup Volkswagen a través d’AUDI, per exemple. La marca alemanya, que a la Xina dirigeix l’espanyol Fermín Soneira i comercialitza la seva línia de models elèctrics només amb el nom i no amb els quatre cèrcols, té en SAIC el seu soci principal de desenvolupament.
Des de fa mesos assistim al desembarcament d’algunes d’aquestes més de 109 marques de cotxes, unes 20 d’elles a Espanya, el principal port d’entrada per a Europa. Algunes simplement amb models d’importació, però d’altres com a autèntics socis industrials. Ho hem vist amb el Grup Chery, que ja compta amb una ‘joint venture’ a Espanya per produir models a l’antiga planta de Nissan a la Zona Franca de Barcelona, avui en mans d’Ebro Motors.
Però també podem fixar-nos en Leapmotor, l’aposta xinesa del Grup Stellantis per produir els seus models (almenys tres, el B10, el B05 presentat aquí a Pequín, i probablement del B03X) a la planta del grup a Saragossa. Dongfeng, un altre gegant xinès, té un acord amb Santana Motor a través de Hengzhou Nissan Automobile i Anhui Coronet Tech per produir (eixamblar) a Linares models com el que ven a la Xina sota la marca Nissan Frontier. A més, hem pogut saber que aviat hi podria haver notícies relaciones amb Dongfeng i Stellantis (vells socis a la Xina des del 1992 ) per a altres aventures.
El motiu de SAIC
SAIC és l’última (ara per ara) a triar Espanya per produir cotxes. Ho apuntava Bloomberg, ho vam publicar a El Periódico i ho podem dir des de Pequín. Feia temps que la corporació automobilística xinesa estava de prospecció buscant plaça per instal·lar la seva factoria, una fàbrica que li permeti dues coses. D’una banda esquivar els impostos als models elèctrics xinesos (del 35 al 45% en el cas de les marques de SAIC), però de l’altra (i principal), disposar d’un port des del qual poder distribuir ràpidamenti els seus productes a Europa i en especial a la Gran Bretanya. I és que una de les seves marques, MG, és clau en tot aquest assumpte.
Tot i que no es tracta d’una marca britànica com molts podrien pensar, MG és una marca xinesa en tota regla. SAIC va adquirir la companyia MG quan estava en ensorrament l’any 2007 i la va impulsar a Europa, i va arribar a ser algun dels seus models el més venut en mercats com l’espanyol. No obstant, els problemes de distribució de recanvis i els processos logístics els van portar a buscar ubicació a Europa.
Hongria, com ha fet BYD instal·lant una factoria, era una opció interessant per a ells, però Espanya oferia més garanties per proveir en especial el mercat de la Gran Bretanya, on la marca MG continua tenint la seva part de prestigi històric. No és la mateixa MG que es va fundar com a Morris Garages el 1924 i que va néixer a Oxford, Anglaterra, creada per Cecil Kimber com una divisió esportiva de Morris Motors, però continua tenint certa ascendència emocional (i els xinesos de SAIC no seran els que s’encarreguin d’eliminar-la).
Així és com la idea de SAIC d’establir-se a Espanya, i especialment a Galícia, ha anat prenent cos. Des de la Xunta fa temps que viatgen a Xangai per buscar aquesta associació industrial, clau per al desenvolupament econòmic gallec. MG i SAIC buscaven utilitzar alguna de les plantes infrautilitzades pels fabricants europeus, però davant l’absència de propostes fermes han optat per crear la seva pròpia factoria. I què millor que a Espanya, on la mà d’obra qualificada continua sent competitiva, té una bona infraestructura industrial i portuària, i, a més, ofereix moltes garanties d’entesa en àmbit polític.
El nostre company Adrián Amoedo ja apuntava a El Faro de Vigo que la idea de SAIC és començar acoblant els vehicles MG enviats per contenidor especejats, cosa que es coneix en la indústria com a CKD (‘completely knocked down’). Aquesta seria una primera fase, deixant una segona per anar incrementant activitats i proveïdors assentats al territori. Vaja, com fa Chery a la Zona Franca de Barcelona.
L’aposta per Espanya en lloc d’Hongria s’ha conegut en ple saló de Pequín, just la setmana que el president de la Xunta, Alfonso Rueda, i la consellera d’Economia i Indústria, María Jesús Lorenzana, es van reunir amb el grup i amb part dels seus proveïdors. Entre ells hi ha la filial logística, Anji Logistics, la seva sòcia en matèria de bateries Quingtao i un dels proveïdors de diversos components i tecnologies, Hasco. La cita més important va ser amb el president de SAIC, Wang Xiaoqiu, que ja prepara un pròxim viatge a Espanya.
