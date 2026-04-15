Fi de cicle
La fàbrica de Seat a Martorell abandona demà la producció de l’Audi A1
El model, que es fabricava a la planta espanyola des del 2018 després de rellevar l’Audi Q3, posa fi a la seva existència... almenys amb motor de combustió
Xavier Pérez
Ja fa temps que se sabia, i el mes d’abril era l’escollit perquè passés. Seat, o més ben dit Audi, posa punt final demà a la producció del model A1 a la planta espanyola de Martorell. El motiu no és industrial, ni que la fàbrica no ho faci bé. Tot al contrari.
Es tracta d’una aposta estratègica de la marca dels quatre anells que implica deixar de fabricar models petits amb motor de combustió. L’Audi Q2 (que es fa a Ingolstadt, Alemanya) també correrà aquesta sort. A més, la reconversió elèctrica de la planta espanyola fa que sigui necessari fer una mica de lloc als futurs productes del grup, pensant en l’adjudicació d’una segona plataforma.
Així, després de menys de vuit anys de muntatge a Espanya (hi va arribar l’octubre del 2018), l’Audi A1 abandona la línia 3 de Martorell, la mateixa en què es munten el Seat Ibiza i el Seat Arona, de manera que la companyia espanyola espera disposar aviat d’algun altre model per "omplir" el volum productiu. La idea que en un futur pròxim Audi aposti per Martorell per produir una versió elèctrica de l’A1 basada en la plataforma Small BEV podria ser una solució, tot i que la marca alemanya encara no ha confirmat les seves intencions amb aquest model.
L’Audi A1 va néixer l’any 2010 i va substituir a la línia de muntatge de Martorell l’Audi Q3 el 2018, que s’hi va fabricar entre el 2011 i el 2018. Un altre model que va durar set anys. Seat S.A. va fabricar 72.200 unitats de l’A1 l’any passat, el 2025. La marca alemanya va optar el 2018 per traslladar la producció de l’A1 des de Brussel·les a la planta barcelonina, ja que el model compartia plataforma amb el Seat Ibiza i l’Arona. Ara, la solució passa per ser elèctrica i tindria cabuda a la nova línia 1, la del Cupra Raval i el Volkswagen ID. Polo.
Amb l’Audi A1, la fàbrica de Seat es va consolidar al grup com l’especialista en models del segment B, i això li va valer el desenvolupament de la plataforma petita del consorci alemany. Des d’Audi no afirmen ni desmenteixen opcions. “Qualsevol opció de fabricar a plantes del grup està oberta”, va dir fa unes setmanes el conseller delegat d’Audi, Gernot Döllner.
