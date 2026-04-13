Mobilitat
És oficial: la DGT canvia les normes i estrena un nou senyal que afectarà milers de conductors
L'organisme incorpora un nou símbol per millorar la seguretat a les carreteres
Mariona Carol
Les normes de circulació continuen adaptant-se a les necessitats del trànsit a Espanya. La Direcció General de Trànsit (DGT) ha incorporat un nou senyal vertical que ja es pot veure en nombroses carreteres.
El seu objectiu és informar els conductors sobre un tipus concret de via la regulació de la qual exigeix una atenció especial.
Un senyal nou i fàcil d'identificar
La DGT ha començat a instal·lar un símbol que destaca pel seu disseny: un rombe blanc sobre fons blau, visible tant en panells verticals com pintat directament sobre l'asfalt.
La seva funció és clara i directa: indicar la presència d'un carril VAO, és a dir, un carril reservat per a vehicles d'alta ocupació.
Aquests carrils estan destinats a automòbils amb dos ocupants o més, a més de permetre l'accés a determinats vehicles com ara motocicletes, autobusos o taxis, sempre que així ho indiquin els panells informatius de la zona. El senyal actua com a avís previ perquè el conductor conegui les condicions d'ús abans d'incorporar-s'hi.
Què implica circular per un carril VAO
L'ús indegut d'aquests carrils pot comportar conseqüències. La normativa estableix que només els poden utilitzar els vehicles que compleixin els requisits d'ocupació o categoria.
Accedir-hi sense autorització pot comportar multes de fins a 200 euros, una sanció que la DGT recorda especialment en períodes de gran mobilitat.
La introducció d'aquest senyal busca millorar la fluïdesa del trànsit i reforçar la seguretat en trams on l'alta ocupació contribueix a reduir la congestió.
Un altre reforç de control
El nou senyal arriba acompanyat d'una altra mesura destacada: els anomenats radars "invisibles". Tot i que no són invisibles en sentit literal, la seva mida reduïda, d'uns 50 centímetres, permet a la Guàrdia Civil de Trànsit camuflar-los en punts estratègics on un radar convencional no tindria eficàcia.
Aquests dispositius formen part de l'operatiu especial de la DGT per Setmana Santa i estan dissenyats per controlar la velocitat en zones sensibles, reforçant la vigilància sense alterar la circulació.
La combinació de nous senyals i tecnologia de control confirma la intenció de l'organisme de continuar ajustant la normativa a les necessitats reals de les carreteres espanyoles, amb l'objectiu de millorar la seguretat i reduir els riscos en els desplaçaments.
