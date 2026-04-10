Trànsit
Multa de 600 euros i pèrdua de 6 punts del carnet per fer aquesta maniobra en un túnel: la Guàrdia Civil vigila els conductors catalans
La DGT reforça la vigilància als túnels
Andrea Riera
La Direcció General de Trànsit (DGT) insisteix en la importància de respectar les normes al volant per reduir els accidents i protegir tots els usuaris de la via. Per fer-ho, juntament amb la Guàrdia Civil, manté campanyes de vigilància i control en diferents punts de la xarxa viària, prestant especial atenció a les maniobres que suposen un risc més alt.
Un dels trams on més es reforça aquesta vigilància són els túnels, considerats punts especialment delicats per a la conducció. En aquests espais, la visibilitat és menor, l'espai es redueix i la capacitat de reacció davant de qualsevol imprevist és més limitada, cosa que incrementa el perill si es fan maniobres inadequades.
Entre les conductes més vigilades hi ha l'avançament indegut. Segons recull l'article 87 del Reglament General de Circulació, "queda prohibit avançar en els túnels, passos inferiors i trams de via afectats pel senyal "Túnel S-5" en què només es disposi d'un carril per al sentit de circulació del vehicle que pretén avançar".
L'avançament només està permès quan el túnel disposa de més d'un carril en el mateix sentit de la marxa i sempre que no s'envaeixi el carril contrari. A més, el conductor ha de senyalitzar la maniobra amb antelació, comprovar que hi ha visibilitat suficient i respectar els límits de velocitat.
Des de la DGT recorden que "quan circulem per túnels, estem sotmesos a uns perills dels quals no sempre som conscients", per la qual cosa recomanen extremar la precaució i evitar aquest tipus de maniobres sempre que hi hagi qualsevol dubte.
A més, l'organisme aconsella seguir una sèrie de pautes bàsiques: no accedir al túnel si el semàfor d'entrada és vermell o si hi ha trànsit aturat a l'interior, mantenir una distància de seguretat d'almenys 100 metres respecte del vehicle precedent i encendre els llums de creuament fins i tot en túnels curts.
En cas d'incomplir la normativa, les sancions poden ser importants. Un avançament indegut en un túnel és considerat una infracció greu i, si la maniobra posa en perill la resta d'usuaris, pot comportar una multa de 600 euros i la pèrdua de 6 punts del carnet de conduir.
