Mobilitat
Compte amb els excessos de velocitat: la DGT prepara noves penes de presó
L'entitat pretén endurir la seva normativa amb la col·laboració conjunta del Govern
Ramón Baylos
Un dels assumptes que més preocupen la Direcció General de Trànsit (DGT) des de fa anys té a veure amb el fet que molts conductors no respecten els límits de velocitat a les carreteres. Davant d'això, existeixen mesures en forma de càstigs i multes per a aquells que no respectin la normativa.
No obstant això, el Govern considera que aquestes mesures no són suficients i busca la manera que els excessos de velocitat comportin l'entrada a la presó amb més facilitat que fins ara.
El quid de la qüestió és que, perquè un excés de velocitat sigui catalogat com a delicte, l'infractor ha de circular 60 quilòmetres per hora per sobre del límit a ciutat i 80 a carretera.
No obstant això, la DGT, en col·laboració amb el Govern, preveu reduir el llindar a partir del qual els infractors passaran a ser catalogats com a delinqüents. D'aquesta manera, les xifres quedarien així:
Si una persona circula 50 quilòmetres per hora més ràpid del límit a ciutat i 70 a carretera, la seva infracció serà considerada delicte penal i passarà a ser jutjada com si fos un delinqüent amb totes les de la llei.
Entre 3 i 6 mesos de presó
Això sí, el Govern deixaria intactes les penes que s'imposarien en aquestes situacions, mantenint l'estada a la presó entre 3 i 6 mesos en funció de la gravetat de la infracció en qüestió.
Aquestes últimes mesures, encara pendents d'aprovació, es durien a terme amb l'objectiu de reduir el nombre d'accidents a la carretera, atès que aquests solen ser provocats per aquelles persones que no respecten el reglament de la DGT.
Sense anar més lluny, el nombre de morts a les vies durant el 2025 va ascendir a 1.119; una xifra que continua sent escandalosa fins i tot amb els controls que la DGT ha desplegat al llarg dels últims mesos.
- Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
- Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
- Els metges inspectors de la Seguretat Social denuncien retards de fins a 700 dies en les baixes laborals: 'Només som 470 a tot Espanya
- Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: 'La quimioteràpia em deixava fatal
- Un conductor de 76 anys es desorienta i circula del peatge del Voló a Figueres en sentit contrari per l'AP-7
- La transitada C-31 incorpora un semàfor entre Figueres i Vilamalla al Pont del Príncep per al pas de ciclistes
- Jean-Charles Sin: 'Comprar l'hotel Belvédère va ser una bogeria, però m'encanta, té història
- Antonio López, 15 anys amb el sou congelat: 'Les meves filles no saben què són les vacances; som treballadors pobres