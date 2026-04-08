Aquest dimecres
El president de Chery inaugura aquest dimecres el seu centre d’R+D europeu a Barcelona
El màxim dirigent de l’automobilística xinesa inaugurarà, acompanyat del president de Chery internacional, Zhang Guibing, les instal·lacions del nou centre d’R+D de Chery a Cornellà de Llobregat
Xavier Pérez
El gegant automobilístic xinès Chery Auto segueix amb la seva aposta decidida per Espanya, i més concretament per Barcelona, com a porta d’entrada a la seva expansió a Europa. El president de la companyia, Yin Tongyue, oficialitzarà avui la creació del quarter general europeu a Barcelona a partir de l’any vinent, i també està previst que inauguri les instal·lacions del nou centre de Recerca i Desenvolupament (R+D) de Chery Auto ubicades al parc empresarial Arboretum de Cornellà de Llobregat.
Tongyue estarà acompanyat pel president de Chery Internacional, Zhang Guibing, i pel Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, en el que representa la posada en escena de la consolidació de les relacions entre el grup xinès i Catalunya. El grup xinès ja disposa d’un acord industrial de col·laboració amb EV Motors (Ebro) per produir a la planta de la Zona Franca els seus models destinats al mercat europeu, i aquest any està previst que ja acoblin vehicles de les seves marques Jaecoo i Omoda. La planta espanyola representa la porta d’entrada a Europa i és clau per al grup, per això l’interès per obrir el seu quarter general europeu a Barcelona. Ho faran a prop de la Zona Franca en una instal·lació encara per definir.
La visita del president de Chery arriba després que el mes d’agost passat el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, visités la Xina i mantingués una trobada amb Yin Tongyue, de la qual va sortir el compromís de la instal·lació del quarter general europeu a Barcelona i es van refermar les estratègies comunes amb la confirmació del centre d’R+D a Cornellà de Llobregat.
Visita confidencial
La visita d’avui es produeix sota un estricte secret i cap de les parts, ni Chery ni la Generalitat, han volgut pronunciar-s’hi. El centre d’R+D de Chery a Cornellà, que començarà a operar aquesta tardor, es troba al parc empresarial Arboretum 2, un dels espais empresarials de referència de la ciutat de més de 42.000 metres quadrats, i és el primer pas per localitzar tot l’ecosistema de gestió de Chery per a Europa. La necessitat d’adaptar els models xinesos als estàndards de qualitat i a les prestacions per al gust europeu, convertirà la instal·lació en referència per a la marca a escala mundial. El grup disposa d’un altre centre d’R+D a Alemanya.
El Grup Chery és l’exportador d’automòbils més important de la Xina des de fa més de 20 anys, i des de Barcelona vol pilotar la seva expansió europea. En una recent visita a la central de Chery a Wuhu (Xina), el vicepresident executiu de Chery Internacional i CEO d’Europa, Zhu Shaodong, va confirmar que «l’experiència que tenim amb Espanya és molt bona, ens entenem molt bé amb els governs i això és molt important. Parlem el mateix llenguatge. Estem molt contents amb el paper que ha exercit en el seu aterratge tant Omoda com Jaecco, també Ebro, i per això hi introduirem també la nostra marca Lepas aquest any per cobrir nous segments del mercat». Omoda, Jaecoo i Lepas són les tres marques amb què operaran a partir de l’estiu, i donaran pas a dues més: iCaur i Exlantix.
