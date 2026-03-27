Consells
Aquesta eina de la DGT et salvarà d’embussos i multes aquesta Setmana Santa
La Direcció General de Trànsit posa a disposició de tots els conductors un instrument que et serà molt útil si viatges aquesta Setmana Santa
Rubén Burillo
Arriba una de les dates assenyalades per a tothom, la Setmana Santa. La DGT preveu que se superin els 17 milions de desplaçaments per carretera en aquests dies. Si te'n vas de viatge i vols evitar imprevistos, pots consultar una eina de la Direcció General de Trànsit que et salvarà d'embussos, multes i molts maldecaps.
L'Operació Especial de Trànsit de Setmana Santa començarà aquest divendres a les 15.00 hores i estarà activa fins a la mitjanit del dilluns 6 d'abril, festiu en set comunitats autònomes (Balears, Castella-la Manxa, Catalunya, el País Basc, La Rioja, Navarra i el País Valencià). Aquesta operació especial es divideix en dues fases: la primera serà des de les 15.00 hores del divendres 27 fins a les 00.00 hores del diumenge 29 de març. Trànsit preveu que durant aquests dies es produiran uns 4,3 milions de desplaçaments. La segona fase serà del dimecres 1 fins a la mitjanit del dilluns 6 d'abril.
Els consells de la DGT per a un millor viatge
La Direcció General de Trànsit insisteix en la importància de planificar el viatge amb anterioritat per evitar imprevistos. A més, és fonamental informar-se de l'estat de les carreteres i de qualsevol incidència que pugui sorgir en el camí a través dels comptes d'X @informacionDGT i @DGTes, dels butlletins informatius de ràdio i televisió, o bé trucant al telèfon 011.
També és molt important no utilitzar el telèfon mòbil mentre es condueix; no circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues; respectar els límits de velocitat i la resta de normes de trànsit. Amb paciència i extremant les precaucions, podràs tenir un viatge segur.
L'eina de la DGT que et salvarà d'embussos i multes aquesta Setmana Santa
La Direcció General de Trànsit té en aquest enllaç un mapa interactiu en el qual pots revisar en temps real l'estat de tota la xarxa de carreteres d'Espanya. També s'hi registren totes les incidències, incloses les condicions meteorològiques adverses que poden dificultar la conducció, les retencions per accidents de trànsit o obres, les restriccions de circulació, les càmeres de control o els radars de velocitat.
El primer que visualitzes quan entres al web és el mapa d'Espanya amb símbols que t'avisen de retencions, obres i altres incidències. Pots anar passant-hi el cursor del ratolí per veure de què tracta cada incidència. També pots buscar una província, una població o una carretera que t'interessi o per la qual hagis de circular. Per fer-ho, escriu al requadre la província, després la població, la carretera i el punt quilomètric. A més, per assegurar-se dels nivells de circulació i de les carreteres per les quals es pot circular i de les que no, hi ha la llegenda representada pels colors negre (no es pot circular), vermell (amb embussos i marxa lenta), groc (amb alguns contratemps, però via lliure) i verd (sense cap tipus de problemes).
- Fuga de cambrers de la Costa Brava: 'Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes
- Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
- Últim intent per ajornar l’eutanàsia de Noelia: Abogados Cristianos demana al jutjat que rebi tractament psiquiàtric
- Un estudi situa Darnius-Boadella i l'antic peatge de la Jonquera com a punts idonis per instal·lar plaques solars
- Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa
- Multa i traducció: un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat
- Què és un trastorn límit de la personalitat com el que pateix Noelia des de ben jove?