Balisa V-16
Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
Aquestes vacances de Setmana Santa, la DGT intensifica la vigilància a les carreteres amb nous radars
Manuel Riu
Queden pocs dies per a l'inici de les vacances de Setmana Santa, un moment molt esperat per milions de persones. Viatges a la costa, processons, retrobaments amb familiars o escapades de turisme... Tant se val el pla, el més important és gaudir-ne.
Però també has de tenir en compte que són unes dates en què s'esperen milions de desplaçaments arreu del país, per la qual cosa cal extremar la precaució a l'hora d'agafar el cotxe i respectar totes les normes de circulació si no vols posar en perill els altres i vols evitar una sanció. Per vetllar per la seguretat dels conductors, la Direcció General de Trànsit ha anunciat que posa en marxa 33 nous radars en carreteres d'onze comunitats autònomes. "Aquests nous cinemòmetres, 20 de fixos i 13 de tram, estan ubicats en carreteres d'Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid, Galícia i Múrcia".
A més, la de Setmana Santa és la primera "Operació Sortida" en què serà obligatori l'ús de la balisa V16. Recentment, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, també ha insistit que la V-16 és obligatòria des de l'1 de gener, però "el que no hi ha és una política, una instrucció per poder fer controls aleatoris" com passa amb el consum d'alcohol, de drogues o l'excés de velocitat.
"Si a algú se li avaria el vehicle o l'ha d'aturar per una altra circumstància, l'ha de senyalitzar i no té la balisa i no ho senyalitza, en aquest cas, evidentment, és quan s'imposa la sanció", ha manifestat el ministre, que ha afegit que s'haurà de fer una avaluació de la mesura una vegada hagi transcorregut el temps de vigència. "Encara no fa ni dos mesos", ha subratllat.
Què és la V-19?
Però, encara que aquesta balisa ompli titulars i debats, cal tenir en compte que si tens una avaria al cotxe i la senyalitzes correctament amb la balisa, et poden multar per no tenir un altre senyal encara més important, si es vol: la V19. Què és? L'adhesiu de la ITV.
I és que la multa per no tenir la ITV en regla (sigui perquè ha caducat o perquè ha rebut un dictamen negatiu després de la inspecció) és, a més, considerable, de manera que convé estar familiaritzat amb els terminis. Tal com expliquen des del RACE, "en teoria, quan vas passar la ITV et van donar l'adhesiu de la ITV en un color cridaner i el vas haver de col·locar a la part superior dreta del parabrisa. Si no ho vas fer, has de saber que t'exposes a una multa d'entre 80 i 100 euros. Recorda que l'adhesiu és només orientatiu, ja que indica el mes i l'any, però no el dia concret en què et caduca la ITV. Recorda que la multa per no tenir la ITV puja fins als 200 euros".
- Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
- Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà
- Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts
- Una operació policial contra el tràfic de drogues entre Catalunya i França a Figueres acaba amb nou detinguts
- Una massa d'aire polar deixarà neu, pluja i fred en algunes zones d'Espannya
- Neix Gent de Mar de Llançà per preservar la memòria oral i el patrimoni vinculat a la mar i la pesca del poble