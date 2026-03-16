Lexus RZ a Girona: una nova manera de viure la conducció elèctrica
El nou Lexus RZ arriba a Lexus Girona amb una proposta que combina tecnologia avançada, disseny, refinament i una nova experiència al volant gràcies al sistema Steer-by-Wire
Jaume Puig
El Lexus RZ elèctric premium representa una nova generació de SUV. No és només una aposta per l’electrificació, sinó una manera diferent d’entendre el confort, la tecnologia i el plaer de conduir.
A Lexus Girona (Fornells de la Selva), aquest model es presenta com una de les propostes més avançades de la marca per a conductors que busquen innovació real, qualitat de vida a bord i una experiència distintiva a cada trajecte.
Estrena del sistema Steer-by-Wire de Lexus
En el nou RZ, la innovació no és un reclam estètic: és una millora tangible de l’experiència. Entre les grans novetats del nou Lexus RZ trobem l’arribada del sistema Steer-by-Wire, que redueix moviments innecessaris, afavoreix una conducció més fluida i treballa conjuntament amb la tracció total intel·ligent DIRECT4, que millora la coordinació entre les accions del conductor i la resposta del vehicle. Lexus assenyala que aquesta combinació incrementa la sensació de control i la satisfacció al volant.
Això fa del Lexus RZ un model especialment atractiu per a qui vol fer el pas a un cotxe elèctric premium sense renunciar a l’elegància, al refinament ni a una conducció de qualitat. En entorns urbans, en desplaçaments quotidians o en trajectes més llargs, el RZ proposa una relació més serena i més precisa amb la carretera.
Un SUV elèctric premium amb personalitat pròpia
El Lexus RZ no només destaca per la seva tecnologia. També ho fa pel seu llenguatge de disseny, per l’atenció al detall i per la manera com Lexus entén el luxe contemporani: menys soroll, més benestar; menys artifici, més qualitat percebuda. Aquesta evolució encaixa molt bé amb el perfil de client que busca un Lexus RZ: algú que vol un vehicle únic, avançat i capaç d’oferir una experiència de conducció diferent dins del segment SUV elèctric premium.
Nous motors
El motor del nou Lexus elèctric premium és un dels seus punts forts. La nova versió disposa de tres opcions:
- 224 CV (165kW) del RZ 350e
- 380 CV (280 kW) del RZ 500e
- 408 CV (300kW) del RZ 550e F Sport
Descobreix el Lexus RZ a Lexus Girona
Si vols conèixer de prop el nou Lexus RZ, ampliar informació o sol·licitar una prova de conducció, pots contactar amb Lexus Girona.
Vine a descobrir el Lexus RZ a Lexus Girona i demana la teva prova de conducció per experimentar una nova manera d’entendre el SUV elèctric premium.
Lexus Girona
- Ctra Nacional II, 18
- 17458 Fornells de la Selva (Girona)
- Tel. 972 47 56 57
- Correu: contacto@girona.lexusauto.es
