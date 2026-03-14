Indústria
Quin tipus de vehicle militar podria fabricar Seat a Martorell?
La possibilitat de desenvolupar, juntament amb Indra i Ficosa, un vehicle lleuger passa per dotar de capacitat de producció la planta barcelonina, el límit de la qual és de 600.000 vehicles convencionals l’any.
L’aposta tecnològica és clau per acabar de transformar una fàbrica i produir vehicles de suport logístic, així com unitats de transport i evacuació.
Xavier Pérez
Seat podria entrar en la cursa armamentística com a font de suport per obtenir una major rendibilitat de cara al 2030, amb un objectiu fixat del 6%. La companyia espanyola del Grup Volkswagen hauria sondejat la possibilitat d’abastir el Ministeri de Defensa, a través d’un acord amb Indra, de vehicles lleugers basats en alguna de les seves plataformes per a cotxes que actualment es produeixen a la planta de Martorell.
En una reunió recent entre Markus Haupt, CEO de Seat S.A., i representants de la tecnològica Indra, amb José Vicente de los Mozos (expresident de Renault Espanya, d’Anfac i actual CEO d’Indra) al capdavant, es va parlar de la possibilitat que l’automobilística espanyola pogués desenvolupar algun model per aportar a l’Exèrcit Espanyol. La trobada, de la qual no hi ha versió oficial, s’emmarca segons Seat en els contactes habituals del seu CEO amb empreses industrials capdavanteres al nostre país.
Segons la proposta, que segons fonts anònimes citades per El País rondaria la producció de 50.000 vehicles, la clau de la qüestió cal buscar-la en la capacitat de producció de Seat i la seva planta de Martorell. Actualment, la planta està produint al voltant de 475.000 vehicles anuals, i amb l’arribada de la fabricació dels models 100% elèctrics Cupra Raval i Volkswagen ID.Polo aquesta xifra augmentarà. Cal veure si, davant la necessitat de produir i vendre molts Cupra Raval, la planta podrà assumir noves aventures.
La capacitat total de producció de Martorell és de 600.000 vehicles l’any, dels quals 300.000 correspondrien als nous models de la plataforma modular elèctrica MEB Small. De cara als pròxims anys, amb una reducció progressiva de la producció de vehicles amb motor de combustió (basats en les plataformes MQB-A0 i MQB (Evo)), es podria obrir una finestra per fabricar un altre tipus de vehicle lleuger adaptat a les necessitats de l’exèrcit del qual no s’han volgut donar detalls. La planta de Martorell disposa de tres línies de producció i, després de la seva transformació, podria utilitzar-ne dues per fabricar vehicles de turisme i dedicar una tercera a un altre tipus de model.
El paper tecnològic
La proposta d’Indra vindria acompanyada d’un altre dels seus socis, Ficosa, amb qui recentment va signar un acord de col·laboració per desenvolupar equips electroòptics amb capacitats de suport a la conducció i vigilància (LSAS, Local Situational Awareness System) per als vehicles VCR 8x8 Dragón, el nou blindat de l’Exèrcit espanyol, i el VAC (vehicle de suport de cadenes).
La tecnològica catalana Ficosa, el CEO de la qual és Javier Pujol (també president de la patronal de components Sernauto), continuaria oferint tecnologia electrònica a Seat com fins ara amb els seus vehicles de turisme, per als quals proporciona les càmeres de retrovisor de 360 graus, així com els components de programari de geolocalització per al sistema d’aparcament autònom. Ficosa també podria proporcionar sistemes de visió basats en la temperatura de color que permet visualitzar imatges nítides en situacions de pluja, neu o boira.
La relació entre Seat i el Ministeri de Defensa no és nova, ja que des dels anys 50 del segle passat ofereix vehicles per a ús oficial (amb models com el Seat 1400, el Seat 1500, el Seat 800 i el Seat 600) i actualment amb cotxes per a tasques logístiques, d’enllaç i transport de personal. El Seat León és el protagonista, amb diverses unitats repartides especialment al cos de la Infanteria de Marina de l’Armada, mentre que el Seat Ateca milita en algunes unitats de l’Exèrcit de Terra.
El que sí que cal descartar per a Seat és la producció de vehicles de combat i armament, com podrien ser els Uro Vamtac LTV o el Neton MK2 d’Einsa, basat aquest últim en un Toyota Hilux i destinat a operacions especials a la Infanteria de Marina i a la Brigada Paracaigudista, i que des de 2022 substitueix els Nissan Patrol. L’Exèrcit també compta amb un tot terreny de transport, el Santana Aníbal, produït fins fa poc a la planta de Linares (Jaén) i amb un preu d’adquisició més baix que el dels Uro.
