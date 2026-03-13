Internacional
Malta ofereix fins a 25.000 euros als joves perquè deixin de conduir durant cinc anys
El Govern maltès llança un programa amb incentius econòmics i transport públic gratis per reduir el trànsit, tot i que ja sorgeixen dubtes sobre el seu impacte real a les carreteres
Elena Castellano
En lloc de construir noves carreteres o endurir les normes de trànsit, Malta ha optat per una solució poc habitual per afrontar un dels seus problemes més grans: el trànsit. El Govern ha posat en marxa una estratègia que consisteix a pagar als conductors perquè deixin de conduir durant un temps, amb l’objectiu de reduir la congestió a les carreteres del país.
El país mediterrani ha començat a aplicar un programa que ofereix fins a 25.000 euros als conductors que entreguin el carnet durant cinc anys. A més de l’incentiu econòmic, els qui participin en la iniciativa podran fer servir transport públic de manera gratuïta durant tot aquest període.
La mesura va ser anunciada l’abril del 2025, però s’ha començat a aplicar a començaments del 2026. L’objectiu del Govern és clar, reduir el nombre de cotxes circulant en un país on el trànsit s’ha convertit en una preocupació creixent.
Qui pot accedir a l’ajuda
El programa s’adreça a joves menors de 30 anys que compleixin una sèrie de requisits. Entre aquests, haver residit a Malta almenys set anys, disposar del permís de conduir tipus B i no haver patit la retirada del carnet en els últims dotze mesos. A més, la llicència ha d’haver estat expedida per un país de la Unió Europea.
L’incentiu econòmic no es paga d’una sola vegada. Els participants rebran cinc pagaments anuals, fins a arribar als 25.000 euros al final del període.
Una vegada complerts els cinc anys, els qui vulguin recuperar el permís hauran de fer 15 hores de classes de conducció en una autoescola autoritzada, com a part del procés per tornar a obtenir la llicència.
Les primeres sol·licituds
Segons el ministre de Transport maltès, Chris Bonett, al voltant de 100 joves ja han entregat el carnet per beneficiar-se del programa. De fet, les sol·licituds registrades fins ara ja superen el 50% del pressupost previst per a la iniciativa.
Tanmateix, la mesura no està exempta de crítiques. Alguns ciutadans n’han qüestionat la efectivitat després de conèixer-se testimonis anònims de joves que han sol·licitat l’ajuda tot i fer servir el cotxe molt poc.
Alguns d’ells asseguren que mai no conduïen, mentre que altres admeten fer-ho només una vegada cada tres mesos. Això ha generat dubtes sobre si el programa realment aconseguirà reduir el nombre de vehicles que circulen diàriament per les carreteres del país.
Un problema creixent de vehicles
Les xifres oficials reflecteixen la dimensió del problema. Segons l’Autoritat d’Estadístiques de Malta, només en l’últim trimestre del 2025 es van registrar 3.265 vehicles nous, cosa que equival a uns 35 cotxes addicionals cada dia.
A finals d’aquell mateix any hi havia 457.403 vehicles registrats al país, una xifra molt elevada si es té en compte que Malta compta amb una mica més de 570.000 habitants.
Amb aquestes dades sobre la taula, el Govern aposta per aquesta mesura poc convencional per intentar alleujar el trànsit. La incògnita ara és si pagar als conductors perquè no condueixin serà suficient per canviar la mobilitat a l’illa.
