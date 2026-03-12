Estratègia industrial
Markus Haupt, CEO de Seat: «No tenim prevista una reducció de plantilla per assolir objectius de rendibilitat»
El directiu alemany reconeix que els beneficis de només un milió d’euros el 2025 no van ser els esperats, tot i que assenyala que, malgrat això, no han reduït el ritme d’inversions en electrificació
Seat confirma un descens dels seus beneficis del 99,8 % el 2025 tot i batre el rècord històric de vendes
Xavier Pérez
Markus Haupt, CEO de Seat S.A. (la suma de Seat i Cupra), ha hagut d’afrontar la difícil qüestió de respondre com és possible obtenir només un benefici operatiu d’un milió d’euros després d’haver tingut el millor any de vendes i producció. Factors externs, segur; els aranzels, també; la geopolítica, com no, i el cost de l’electrificació, per descomptat. Tot s’ha ajuntat en un any en què el CEO de Seat s’agafa a l’argument d’aquest últim concepte per admetre que l’electrificació «té un cost important, més pels marges que no pas per la producció. Però és una cosa que no podem menystenir i cal posar en valor l’aposta de la companyia per l’electrificació».
Seat va presentar els seus resultats en la «intimitat» de la seu de Cupra. Altres companyies del Grup Volkswagen van treure més pit amb millors xifres, però cap d’elles estava immersa l’any passat en una transformació de producte i industrial com l’espanyola. «L’any 2025 és l’any en què han canviat les regles del joc, estem a la recta final de la transformació després d’invertir 3.300 milions d’euros a Martorell, i el més important és que continuem creixent. Cupra és la marca europea que més creix i ho fa a tots els mercats, un 19 % a Espanya, un 28 % a Alemanya, un 36 % al Regne Unit, i Seat continua sent essencial. Guanyar només un milió d’euros és el reflex del cost d’aquesta transició cap a l’electrificació», ha assenyalat Haupt.
Transformació gairebé completa
Amb la feina ja feta, l’objectiu de la companyia és aconseguir una rendibilitat del 6 % d’aquí al 2030, una xifra mai vista fins ara. Per aconseguir-ho compten amb dos noms propis, el Raval i el Tavascan (ja sense aranzels). I la idea és fer-ho sense ajustos de plantilla. El Grup Volkswagen va anunciar una reducció de 50.000 llocs de treball, i a la pregunta de com afectarà Seat, Haupt assenyala que «no farem una reducció de plantilla per assolir aquest objectiu de rendibilitat del 6 %. No».
El CEO de Seat admet: «Som enmig de la transformació més gran de la història de la nostra companyia, una transformació no només tecnològica i tècnica, per integrar els vehicles elèctrics a Martorell, sinó també una transformació dels processos, de l’organització i de l’estructura de la companyia. Ja vam anunciar fa uns anys que aquesta reestructuració també incloïa una reducció del 20 % del personal indirecte i del 30 % de les estructures directives. Aquesta reducció culminarà a finals del 2026, és a dir, ja som a la recta final. Estem fent els deures als quals ens vam comprometre amb aquesta transformació de la companyia». En els últims anys, ja han sortit de Seat prop de 1.500 persones.
«No» a l’expansió, per ara
Una possible expansió internacional de la companyia queda en pausa. La situació crítica al Pròxim Orient no ajuda i, amb l’escalada aranzelària de Donald Trump, Seat manté al calaix els seus plans d’expansió (amb Cupra) al mercat nord-americà.
«Fa dos mesos vam anunciar que no era el moment per entrar als Estats Units, en l’entorn geopolític actual, on hi ha tants canvis i tanta inseguretat. És una decisió que vam haver de prendre, i no va ser fàcil, perquè estàvem molt il·lusionats amb el projecte, però era l’única decisió madura. A l’hora d’invertir en nom de la companyia hem d’estar molt segurs que la inversió que fem és la correcta, al país correcte i en l’entorn correcte. Sí, hem guardat els plans d’entrada als Estats Units al calaix i més endavant veurem si és el moment de tornar-los a treure», explica el directiu.
Pel que fa al Pròxim Orient, Haupt admet que «al setembre vam anunciar els nostres plans d’entrar en mercats de la regió, específicament Dubai i l’Aràbia Saudita, però davant la situació actual, que ens entristeix molt i esperem que trobi aviat una sortida pacífica, ho continuem analitzant amb molt detall, i ara mateix continuem pensant que és una regió en creixement pel tipus de clients. Continuem pensant que és perfecta per a Cupra, per tant ho mantenim en els nostres plans, simplement hem d’analitzar quin és el moment segons l’evolució d’aquest conflicte».
L’amenaça de la Xina
Des de Seat mantenen la idea que la competència és bona, sempre que el partit es jugui amb la mateixa pilota. «Quan tenim converses amb governs de la Unió Europea, amb altres fabricants i associacions, tenim clar que la competència ha de ser justa, en igualtat de condicions, cosa que avui no passa si comparem fabricants que produïm a Europa amb fabricants que produeixen a l’Àsia i importen a Europa», reconeix Markus Haupt.
«Estem totalment d’acord que, si els nostres competidors de l’est d’Àsia han de venir a Europa, vindran, però que vinguin amb unes condicions com les que tenim nosaltres aquí, és a dir, que produeixin a Europa, que tinguin una quota mínima de contingut local d’un percentatge sense voler definir si és 50, 60 o 70. Volem competir en igualtat de condicions i que sigui una competència justa», afegeix el CEO de Seat S.A.
I seguint amb l’entorn de la Xina, Markus Haupt va voler destacar l’èxit aconseguit amb les negociacions per retirar els aranzels al Cupra Tavascan. «El Tavascan està localitzat a la Xina, sí, i ara tenim l’avantatge que ja no hem de pagar aranzels. És un model del qual esperem molt. El cotxe continuarà produint-se a la Xina fins al final de producció del model actual». La següent generació podria fer-se ja a Europa, però no a Espanya.
El “salvavides” Raval
El pròxim 9 d’abril es presentarà a Barcelona el nou Cupra Raval en un acte que podria comptar també amb la presència del CEO del Grup Volkswagen, Oliver Blume. El model representa el punt d’inflexió per a la companyia i podria encaixar amb la idea de la Unió Europea de democratitzar l’electrificació amb models petits i assequibles. Markus Haupt admet que «encaixa perfectament dins de les característiques que la Unió Europea vol publicar, tot i que no les puc avançar. Forma part de la nostra estratègia i també del pla de democratitzar l’electromobilitat amb aquests vehicles, i el llancem a partir de 26.000 euros».
Amb el Raval, Martorell entrarà en una altra dimensió. «El Cupra Raval és l’eix vertebrador de la nostra estratègia d’electrificació, perquè és un vehicle amb el qual tenim previst tenir més volum. És el cotxe que, per estructura de costos ja des de l’inici del desenvolupament, ens dona un resultat millor que la resta de vehicles elèctrics que tenim a la gamma», explica Haupt.
Tot i que l’electrificació avança a ritmes diferents segons el mercat, el CEO de Seat ho té clar: «En mercats com Espanya o Itàlia, on l’electrificació va més lenta, el Raval representa un autèntic canvi de joc. Arriba amb un preu sense ajudes del govern de 26.000 euros, i per això pensem que aquest cotxe democratitzarà l’electromobilitat. Serà el que ajudarà a continuar invertint en infraestructura i a desmitificar el vehicle elèctric respecte al cotxe de combustió».
El model compacte serà imprescindible per iniciar la recuperació dels beneficis operatius (que l’any passat van caure un 99,8 %). «Aquest model és la clau, per a mi està clar. El camí cap a aquesta rendibilitat se centra en dues coses: el performance program, que ha de mostrar efectes a curt termini, i el segon element el dic amb tres paraules: Raval, Raval i Raval», conclou Haupt.
