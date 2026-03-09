Toyota RAV4 2026: el nou SUV híbrid amb més de 100 km elèctrics ja es pot reservar a Figueres
El nou SUV híbrid i híbrid endollable de Toyota, amb més de 100 km d’autonomia elèctrica, ja es pot reservar a l’Alt Empordà
Jaume Puig
El Toyota RAV4 2026 inaugura una nova etapa per a un dels SUV híbrids més populars del mercat. Aquesta sisena generació del RAV4 arriba amb més autonomia elèctrica, tecnologia digital avançada i un disseny renovat que reforça el caràcter robust del model.
Per a qui busca informació sobre el nou Toyota RAV4 híbrid o híbrid endollable a Girona i l’Alt Empordà, el model ja es pot reservar a la xarxa oficial de concessionaris Toyota. A Figueres, el concessionari Noumovil Toyota ja ofereix assessorament i informació sobre versions, equipaments i opcions de compra.
El nou RAV4 està disponible amb un preu que parteix de 43.500 € en la versió híbrida (HEV) i 46.500 € en la versió híbrida endollable (PHEV), amb les primeres entregues previstes per a principis de juny de 2026.
Un SUV híbrid més eficient i preparat per al futur
Des del seu llançament, el Toyota RAV4 s’ha consolidat com un dels SUV híbrids més venuts del món. La nova generació manté aquesta filosofia: un vehicle pensat per combinar eficiència, versatilitat i tecnologia.
Toyota continua apostant per la seva estratègia multitecnologia, oferint dues opcions electrificades:
- Toyota RAV4 Hybrid (HEV) – híbrid autorecarregable
- Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (PHEV) – híbrid endollable amb autonomia elèctrica ampliada
Aquesta dualitat permet adaptar el vehicle tant a la mobilitat urbana com als trajectes més llargs.
El nou RAV4 Plug-in Hybrid supera els 100 km d’autonomia elèctrica
Una de les principals novetats del Toyota RAV4 2026 és la nova generació del sistema híbrid endollable.
El model incorpora un motor de gasolina de 2,5 litres combinat amb una nova bateria de 22,7 kWh, que augmenta aproximadament un 30 % la capacitat respecte a la generació anterior.
Gràcies a aquesta evolució tecnològica, el Toyota RAV4 Plug-in Hybrid aconsegueix més de 100 km d’autonomia en mode elèctric segons el cicle WLTP, permetent realitzar molts trajectes diaris sense consumir combustible.
Aquesta autonomia converteix el RAV4 en una alternativa molt interessant per a qui busca un SUV electrificat amb ús real en mode elèctric.
Potència i tracció per a diferents estils de conducció
El sistema híbrid endollable del nou RAV4 ofereix diverses configuracions.
La versió amb tracció davantera (FWD) ofereix 268 CV, mentre que la versió amb tracció total intel·ligent AWD-i arriba fins als 304 CV.
La tracció total aporta més estabilitat i seguretat en carreteres complicades o en conducció fora d’asfalt, mantenint l’esperit aventurer del model.
Recàrrega ràpida i més autonomia en el dia a dia
El nou Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2026 millora també les opcions de recàrrega.
En corrent altern (AC) admet fins a 11 kW, permetent completar la càrrega aproximadament en tres hores.
En corrent continu (DC), segons l’acabat, pot arribar fins als 50 kW, permetent carregar del 0 al 80 % en uns 30 minuts.
Aquestes opcions fan que el vehicle sigui especialment pràctic tant per carregar a casa com en punts públics.
Un disseny més robust amb el llenguatge Hammerhead
El nou Toyota RAV4 2026 adopta el llenguatge de disseny Hammerhead, present també en altres models recents de la marca.
El frontal presenta noves òptiques LED i línies més marcades, que aporten una imatge més tecnològica i moderna.
La part posterior reforça la sensació d’amplada i estabilitat, mentre que les noves opcions de llantes, colors i sostre panoràmic permeten personalitzar el vehicle.
Toyota també ha treballat en la reducció de sorolls i vibracions, millorant el confort de l’habitacle.
Interior digitalitzat amb nova plataforma tecnològica
L’interior del nou Toyota RAV4 aposta clarament per la digitalització.
El conductor disposa d’un quadre d’instruments digital de 12,3 polzades i d’una pantalla multimèdia central de 12,9 polzades, amb un sistema més ràpid i intuïtiu.
El vehicle incorpora 16 GB de RAM i 256 GB d’emmagatzematge, cosa que millora la velocitat i la resposta del sistema.
A més, el nou RAV4 és el primer model de Toyota a Europa que estrena la plataforma digital ARENE, que converteix el vehicle en un cotxe més connectat i intel·ligent.
Toyota Safety Sense 4.0
La nova generació del RAV4 també incorpora Toyota Safety Sense 4.0, el sistema de seguretat activa més avançat de la marca.
Gràcies a sensors i càmeres millorats, el sistema és capaç de detectar riscos amb més precisió i actuar de manera preventiva.
Aquest conjunt d’assistents reforça la seguretat tant en trajectes urbans com en viatges llargs.
Versions i acabats del Toyota RAV4 2026
- La gamma del Toyota RAV4 2026 es divideix en dues línies principals.
- La versió Hybrid (HEV) s’ofereix en els acabats Advance i Spirit.
- La versió Plug-in Hybrid (PHEV) inclou els acabats:
- Advance
- Spirit
- GR SPORT
- Limited
Segons la configuració, es pot triar entre tracció davantera o tracció total AWD-i.
Descobreix el Toyota RAV4 2026 a Figueres
Si busques comprar o reservar el Toyota RAV4 2026 a Girona o a l’Alt Empordà, pots informar-te al concessionari oficial Toyota de Figueres.
L’equip de Noumovil Toyota Figueres t’ajudarà a descobrir totes les versions i opcions del nou SUV de Toyota.
Noumovil Toyota Figueres
- Carretera de Roses, 49 17600 Figueres
- +34 972 50 12 61
- vendes@noumovil.cat
