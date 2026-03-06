Cotxes d’ocasió a Figueres: un concessionari de la ciutat incorpora oferta de segona mà
Interfren, el concessionari oficial de Citroën a l’Alt Empordà, aposta pels vehicles d’ocasió amb una planta completa dedicada a ells
Una nova exposició amb una àmplia selecció de vehicles de km 0, gerència i segona mà, tots revisats i garantits
Jaume Puig
Els vehicles d’ocasió, gerència i segona mà han esdevingut una de les opcions a les que accedeixen molts conductors per comprar. L’any 2025, segons dades de GANVAM i Faconauto, es van vendre 2,2 milions de vehicles d’ocasió. Un 5,9 % més que l’any anterior. En aquest escenari, Interfren, el concessionari oficial de Citroën a Figueres ha fet un pas endavant en el sector del vehicle d’ocasió amb el llançament d’Interfren Ocasió, un nou espai que ocupa tota una planta del concessionari i que neix amb l’objectiu d’oferir una experiència de compra clara, còmoda i basada en la confiança.
La nova exposició reuneix una àmplia selecció de vehicles de gerència, km 0 i de segona mà, revisats i amb garantia, perquè cada client pugui trobar el cotxe que millor s’adapti a les seves necessitats. “Es tracta d’una proposta pensada tant per a particulars com per a professionals, amb opcions que cobreixen diferents usos, pressupostos i estils de vida”, expliquen des del concessionari oficial de la marca francesa.
Assessorament i finançament personalitzat
Un dels grans valors afegits d’Intefren Ocasió és l’assessorament personalitzat. “L’equip comercial acompanya cada client durant tot el procés de compra, ajudant-lo a escollir el vehicle més adequat segons l’ús previst, el pressupost i les preferències personals”, asseguren.
A aquesta atenció propera s’hi suma la possibilitat de finançament a mida sense entrada, amb quotes adaptades a cada situació, així com la tranquil·litat que aporta una empresa amb més de 50 anys d’experiència en el sector de l’automoció.
Cotxes disponibles a la seva web
L’oferta d’Interfren Ocasió es pot consultar també a través del web interfrenocasio.cat, on els usuaris poden veure tot el ventall de vehicles disponibles al concessionari amb entrega immediata. Elèctrics, híbrids o de combustió; vehicles comercials, familiars o urbans… una gamma diversa que permet donar resposta a tot tipus de perfils, sempre amb condicions competitives i amb la seguretat de comprar un vehicle a punt per gaudir des del primer dia.
“Amb aquesta nova aposta, Interfren reforça el seu compromís amb la qualitat, la transparència i el servei al client, consolidant-se com un referent també en el mercat del vehicle d’ocasió”, apunten des del concessionari figuerenc.
