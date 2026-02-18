Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

A Malàisia

Pinten línies fluorescents en una carretera per mesurar si són més efectives que les marques blanques

Les línies lluminoses faciliten seguir el traçat en plena foscor, tot i que la diferència de preu respecte a la pintura blanca és enorme

Marques vials que brillen a la foscor, en aquest cas d'Àustria.

Marques vials que brillen a la foscor, en aquest cas d'Àustria. / Revista DGT

Joan Soler

El govern de Malàisia ha posat en marxa una prova pilot al districte d'Hulu Langat per intentar reduir la sinistralitat a les carreteres. En un tram curt d’uns 245 metres, s’hi han repintat les línies amb un material de color fluorescent amb l’objectiu d’incrementar la visibilitat i comparar-ne l’eficàcia amb les marques blanques convencionals.

L’experiment, iniciat el 2023, es basa en una pintura que absorbeix la llum solar durant el dia i, un cop es fa fosc, emet una lluïssor que ajuda a seguir el traçat de la via. Segons els primers comentaris recollits, molts conductors asseguren que el tram es percep amb més claredat quan hi ha poca llum i que, de nit, la carretera resulta més fàcil d’interpretar.

El ministre d’Obres Públiques, Alexander Nanta Linggi, ha explicat que la iniciativa vol aportar una alternativa simple en entorns rurals on instal·lar enllumenat públic és difícil o poc viable.

Funciona amb pluja, però el cost n’impedeix l’expansió

Les línies lluminoses també s’han mostrat útils en condicions de pluja i visibilitat reduïda. Tot i això, la idea d’estendre aquesta solució a una xarxa més àmplia de carreteres rurals topa amb un obstacle important: el preu. Des del govern indiquen que el cost s’enfila fins a uns 876 euros per metre quadrat, molt per sobre dels aproximadament 47 euros per metre quadrat de la pintura tradicional.

Trece carreteras afectadas por nieve y hielo, todas ellas de la red secundaria

Una carretera amb les marques blanques convencionals. / Arxiu

Austràlia i els Països Baixos també ho han intentat

La tecnologia no és exclusiva de Malàisia. Altres països com Austràlia i els Països Baixos ja han fet proves similars, però amb una conclusió que s’assembla força: l’elevada despesa complica que el sistema es generalitzi.

Malgrat això, Austràlia és l’exemple que sembla més a prop de fer el salt a una aplicació més gran. El govern ha aprovat una inversió de 245 milions de dòlars australians (uns 163 milions d’euros) per impulsar el desenvolupament d’aquesta tecnologia dins d’un programa de seguretat viària de solucions innovadores. La companyia australiana Tarmac Linemarking, responsable del producte, el presenta com una opció especialment útil per a "vianants i carrils bici", així com per a "camins, interseccions i altres usos".

TEMES

