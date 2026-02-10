Multes
Un jutge atura una pràctica habitual de multar i anul·la una sanció de 200 euros imposada per la DGT: "És il·legal"
En la sentència s'afirma que no és lícit "multar per alguna cosa que no és sancionable i no té més sentit"
Manuel Riu
El jutjat contenciós administratiu núm. 3 d'Oviedo ha posat fre a una pràctica habitual: multar vehicles estacionats amb la ITV caducada. En una sentència del 15 de setembre de 2025, el magistrat declara il·legal una sanció de 200 euros imposada per la DGT arran d'una denúncia de la Policia Local d'Oviedo, en considerar que només es pot sancionar la circulació sense inspecció tècnica vigent, no el simple fet d'estar aparcat.
La sentència estima el recurs presentat per Fran Suárez, membre del Col·lectiu 1M, i subratlla que sancionar un vehicle immòbil "no té cobertura legal" i vulnera el principi de tipicitat recollit a l'article 25.1 de la Constitució espanyola. En altres paraules, no es pot castigar una conducta que no estigui expressament tipificada com a infracció.
La resolució marca un canvi rellevant de criteri a Oviedo, on fins ara la Policia Local mantenia la interpretació que la simple caducitat de la ITV era prou motiu per multar, fins i tot si el vehicle no estava circulant.
"Aquesta decisió, desautoritzant un criteri municipal que derivava en sancions sense base legal a cotxes que no estaven en moviment, posa en evidència que és il·legal multar per quelcom que no és sancionable i no té més sentit que la mera recaptació", va assenyalar el recurrent després de conèixer la decisió judicial.
El mateix Suárez va agrair especialment la feina de l'advocada Nieves Cigales, qui el va representar en el procediment i la implicació de la qual va qualificar de "decisiva des del primer dia".
"Les sancions han de reservar-se per a situacions excepcionals"
Després de conèixer la sentència, el membre del Col·lectiu 1M va fer una crida a l'Ajuntament d'Oviedo i a la Policia Local perquè cessin "l'ús indiscriminat i arbitrari de les sancions de trànsit com a mètode de recaptació". "Una recaptació municipal efectiva ha de basar-se en impostos progressius, equitatius i justos. Les sancions han de reservar-se per a situacions excepcionals, quan s'hagin esgotat altres vies menys punitives", va defensar Suárez.
El recurrent, que assegura haver hagut de renovar la ITV cada sis mesos per a una furgoneta estacionada al seu barri, explica que va decidir portar l'assumpte fins al final "perquè era una cosa absolutament injusta i desproporcionada". Afegeix que la sentència "reconeix quelcom que era profundament injust per als ciutadans d'Oviedo, un dels pocs llocs on encara s'estava multant per tenir la ITV caducada sense circular". "No tenia sentit que es multés d'aquesta manera i es deixés en una posició tan desprotegida a persones que no podien arreglar el seu vehicle de seguida", conclou.
