Balisa V16
Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
Trànsit recalca que confiar únicament en aquest dispositiu pot no ser suficient perquè la resta de vehicles reaccionin a temps davant un obstacle imprevist
Xavi Espinosa
Les balises V16 són obligatòries a Espanya des de l'1 de gener del 2026 per a turismes, furgonetes i autobusos. Aquest dispositiu, equipat amb geolocalització, envia la ubicació del vehicle immobilitzat a la plataforma DGT 3.0 en el moment d'activar-se. Des de la DGT insisteixen que només s'han d'utilitzar balises V16 homologades.
A Espanya poden arribar a costar fins a 40 euros, un preu força significatiu si es compara amb el cost real de producció. Qui compra i distribueix les balises obté més de 30 euros de benefici per unitat, de manera gairebé immediata. L'Estat espanyol es converteix així en el primer país d'Europa a implantar aquest sistema de presenyalització lluminosa, una mesura que afecta directament 28 milions de conductors i que és observada amb atenció per altres estats europeus a l'espera d'avaluar-ne els resultats.
Malgrat l'entrada en vigor d'aquest nou dispositiu, les autoritats insisteixen que la balisa V16 no substitueix els llums d'emergència del vehicle. Tots dos sistemes s'han d'emprar de manera conjunta per advertir correctament la resta de conductors d'una situació de perill a la via.
En cas d'avaria, accident o immobilització del cotxe, el procediment correcte continua sent activar els quatre intermitents, representats pel triangle vermell del quadre d'instruments. Aquest primer avís visual permet alertar de manera immediata els usuaris que s'hi apropen, especialment en situacions de poca visibilitat o trànsit dens.
Els llums d'emergència continuen sent l'element més reconeixible per als conductors que circulen per la carretera. Per això, Trànsit recalca que confiar únicament en la balisa V16 pot no ser suficient perquè la resta de vehicles reaccionin a temps davant un obstacle imprevist.
Obligatori posar la balisa i els llums d'emergència
No disposar d'aquest dispositiu d'emergència o utilitzar-ne un que no estigui homologat comporta una sanció econòmica de 80 euros. La DGT subratlla que complir aquesta normativa és fonamental per millorar la seguretat viària i reduir riscos innecessaris.
Així mateix, l'ús incorrecte dels llums d'emergència també pot comportar multes. Fer servir els "warnings" per justificar aturades indegudes, estacionar en doble fila o utilitzar-los durant retencions sense que hi hagi una immobilització real pot suposar sancions que oscil·len entre els 80 i els 200 euros.
L'enduriment d'aquestes mesures arriba en un context d'elevada sinistralitat. El 2025, 103 vianants van perdre la vida a les carreteres, alguns d'ells després de baixar del vehicle en vies d'alta capacitat, una situació especialment perillosa.
