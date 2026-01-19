Obligatòria des de l'1 de gener
Contradiccions amb la balisa V16: Interior promet flexibilitat però Trànsit adverteix que ja et poden multar si no la portes
"En aquests moments, si t’atures per una avaria o un incident i no la col·loques, et denunciaran perquè és obligatori segons la llei", va indicar Pere Navarro
Jordi Grífol
Malgrat l’anunci del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, en què assegurava que les forces i cossos de seguretat no multaran durant un període de temps "raonable" els conductors que no col·loquin la balisa lluminosa V-16 quan pateixin una avaria o un incident a la carretera, aquests conductors sí que podrien rebre la denúncia corresponent, ja que és obligatòria des de l’1 de gener. Així ho va confirmar aquest dimecres el director de la Direcció General de Trànsit (DGT), Pere Navarro, en declaracions a Europa Press.
"En aquests moments, si t’atures per una avaria o un incident i no la col·loques, et denunciaran perquè és obligatori segons la llei", va indicar Navarro durant la jornada Innovació urbana. Mobilitat sostenible i Smart Cities, en ser preguntat sobre quan acabarà el termini prudencial abans de procedir a la imposició de multes per no portar la balisa de preseyalització d’emergència.
"L’objectiu és salvar vides i no posar multes"
Marlaska va explicar la setmana passada que tant la Guàrdia Civil com la resta de policies de trànsit "seran flexibles i prioritzaran la informació per sobre de la sanció durant un període de temps raonable", sense concretar aquest període sense multes. Tot i advertir sobre la possibilitat de denúncia, Navarro també va fer referència a un "temps còmode" per adaptar-se a la norma, ja que s’està afectant "gairebé 30 milions de vehicles i perquè l’objectiu final és salvar vides i no posar multes", sense determinar tampoc dates concretes per al final d’aquest temps còmode.
Cal recordar que la multa per no portar la balisa V-16 o portar-ne una que no estigui homologada al vehicle suposa una sanció lleu que comporta una multa econòmica de 80 euros, la mateixa quantitat que la prevista per a qui no portava els triangles de preseyalització. Pocs dies abans que entrés en vigor l’obligatorietat de la balisa, la DGT va retirar l’homologació de quatre balises V-16 a causa, principalment, de la manca de renovació de les llicències per part dels fabricants.
Reduir la mortalitat viària
Tant Marlaska com Navarro han defensat la implantació de la balisa per reduir el factor de mortalitat viària que suposava senyalitzar una avaria o accident amb el triangle, que s’estima que costava 25 vides l’any. El 2025 van morir 1.119 persones a les carreteres espanyoles, de les quals un 10% eren vianants.
Espanya és el primer país europeu a implantar aquesta mesura, tot i que, segons el ministre de l’Interior, alguns països estan a l’espera del resultat de la iniciativa espanyola per incorporar-la als seus codis de circulació, a més que el Regne Unit i Luxemburg han suspès l’ús dels triangles a les autopistes per la seva perillositat.
Al Congrés dels Diputats, el Partit Popular ha demanat a la DGT que faciliti expedients, informes tècnics, jurídics o econòmics emesos pels òrgans competents que "acreditin l’eficàcia, viabilitat i implementació" de l’ús del senyal V-16 "com una mesura prioritària i necessària per garantir la protecció dels usuaris a la xarxa viària de l’Estat i contribuir a la reducció de la sinistralitat a les nostres carreteres".
