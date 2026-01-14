Novetat
La DGT ho confirma: tots els conductors que ho vulguin podran aconseguir dos punts nous al carnet de conduir
Es tracta d’una de les mesures més desconegudes pel que fa al permís de conducció
Manuel Riu
El carnet per punts va ser una de les novetats més destacades en el trànsit dels darrers anys (amb permís de les balises V16, que estan portant de cap els conductors des de l’1 de gener). Però potser el que molts desconeixen és el que acaba de confirmar en un comunicat la Direcció General de Trànsit (DGT): des del març de l’any passat s’han posat en marxa Cursos de Conducció Segura i Eficient que permeten donar resposta a les necessitats de qui vol millorar les seves destreses, de qui no se sent segur o simplement vol reforçar coneixements. Es tracta de cursos que et donen dos punts al carnet de conduir.
I no, aquests cursos no són dels obligatoris que s’han de fer un cop es perden tots els punts. "Qualsevol conductor pot fer de manera voluntària aquesta formació per actualitzar els seus coneixements pràctics i teòrics i executar maniobres orientades a evitar accidents i a reduir el consum de combustible i les emissions contaminants", assegura la mateixa Direcció General de Trànsit (DGT) en el comunicat.
Tipus de cursos
- Regles comunes: Bonificació màxima: 2 punts (fins a 15).
- Freqüència: 1 curs de cada tipus cada 2 anys.
- Requisits: permís vàlid registrat a la DGT i saldo positiu de punts.
MOTOCICLETES
Zona urbana (motos i ciclomotors)
Permís en vigor: AM, A1 o A2
Durada (mín. 6 h):
- Teoria: mín. 1,15 h
- Circuit tancat: mín. 2,15 h
- Vies obertes: mín. 2 h
- Conclusions:30 min
MOTOCICLETES
Carretera convencional
Permís en vigor: A1, A2 o A
Durada (mín. 6 h):
- Teoria: mín. 1,15 h
- Circuit tancat: mín. 1,30 h
- Vies obertes: mín. 2,45 h
- Conclusions:30 min
TURISMES
Permís en vigor: B
Durada (mín. 6 h):
- Teoria: mín. 1,15 h
- Circuit tancat: mín. 2 h
- Vies obertes: mín. 2,15 h
- Conclusions:30 min
Curs voluntari
Els dos punts extra s’afegeixen, això sí, "sempre que es disposi d’un saldo positiu". Però la bonificació serà només d’un punt si ja se’n tenen 14 (el màxim són 15 punts) i no se n’obtindrà cap al permís si ja es disposa de 15 punts.
Els cursos (que es poden veure a la taula) es divideixen en dos tipus: per a turismes i per a motocicletes. En aquest últim cas s’ofereixen dues modalitats diferents: en entorns urbans i en carreteres convencionals, tot i que en aquest segon cas només per a motocicletes.
Però alerta, perquè tampoc es poden fer tots els cursos que es vulguin. Només es pot fer un curs de cada tipus cada dos anys. D’aquesta manera, només es poden aconseguir dos punts cada dos anys.
Perquè les autoescoles o qualsevol empresa informativa pugui oferir aquests cursos, "el requisit previ és disposar d’una certificació d’un organisme que, al seu torn, ha d’estar acreditat per l’Entitat Nacional d’Acreditació d’Espanya (ENAC)", segons explicava en el seu moment Laura Peláez, cap del Servei del Permís per Punts de la Direcció General de Trànsit (DGT).
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Atracaments a Figueres
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que ja no existeixen
- La neboda del missioner empordanès Joan Alsina immortalitza el seu llegat en un llibre: “Mentre la gent parli d’ell, no morirà”
- La botiga Yves Rocher de Figueres abaixa la persiana
- Aquests són els restaurants de Catalunya amb estrella Michelin més barats per menjar aquest 2026: menús i preus
- Trànsit complicat a l'Alt Empordà: reobren dos carrils a l'AP-7 en sentit Nord, però continuen les retencions a la C-31, a la C-26 i a l'NII
- Surten a la llum pel·lícules inèdites en Super8 que reviuen la Roses dels anys 70