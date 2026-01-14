Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La DGT ho confirma: tots els conductors que ho vulguin podran aconseguir dos punts nous al carnet de conduir

Es tracta d’una de les mesures més desconegudes pel que fa al permís de conducció

Una persona conduint.

Una persona conduint. / Freepik

Manuel Riu

El carnet per punts va ser una de les novetats més destacades en el trànsit dels darrers anys (amb permís de les balises V16, que estan portant de cap els conductors des de l’1 de gener). Però potser el que molts desconeixen és el que acaba de confirmar en un comunicat la Direcció General de Trànsit (DGT): des del març de l’any passat s’han posat en marxa Cursos de Conducció Segura i Eficient que permeten donar resposta a les necessitats de qui vol millorar les seves destreses, de qui no se sent segur o simplement vol reforçar coneixements. Es tracta de cursos que et donen dos punts al carnet de conduir.

I no, aquests cursos no són dels obligatoris que s’han de fer un cop es perden tots els punts. "Qualsevol conductor pot fer de manera voluntària aquesta formació per actualitzar els seus coneixements pràctics i teòrics i executar maniobres orientades a evitar accidents i a reduir el consum de combustible i les emissions contaminants", assegura la mateixa Direcció General de Trànsit (DGT) en el comunicat.

Tipus de cursos

  • Regles comunes: Bonificació màxima: 2 punts (fins a 15).
  • Freqüència: 1 curs de cada tipus cada 2 anys.
  • Requisits: permís vàlid registrat a la DGT i saldo positiu de punts.

MOTOCICLETES

Zona urbana (motos i ciclomotors)

Permís en vigor: AM, A1 o A2

Durada (mín. 6 h):

  • Teoria: mín. 1,15 h
  • Circuit tancat: mín. 2,15 h
  • Vies obertes: mín. 2 h
  • Conclusions:30 min

MOTOCICLETES

Carretera convencional

Permís en vigor: A1, A2 o A

Durada (mín. 6 h):

  • Teoria: mín. 1,15 h
  • Circuit tancat: mín. 1,30 h
  • Vies obertes: mín. 2,45 h
  • Conclusions:30 min

TURISMES

Permís en vigor: B

Durada (mín. 6 h):

  • Teoria: mín. 1,15 h
  • Circuit tancat: mín. 2 h
  • Vies obertes: mín. 2,15 h
  • Conclusions:30 min

Curs voluntari

Els dos punts extra s’afegeixen, això sí, "sempre que es disposi d’un saldo positiu". Però la bonificació serà només d’un punt si ja se’n tenen 14 (el màxim són 15 punts) i no se n’obtindrà cap al permís si ja es disposa de 15 punts.

Els cursos (que es poden veure a la taula) es divideixen en dos tipus: per a turismes i per a motocicletes. En aquest últim cas s’ofereixen dues modalitats diferents: en entorns urbans i en carreteres convencionals, tot i que en aquest segon cas només per a motocicletes.

Un centre de control de trànsit de la DGT.

Un centre de control de trànsit de la DGT. / DGT

Però alerta, perquè tampoc es poden fer tots els cursos que es vulguin. Només es pot fer un curs de cada tipus cada dos anys. D’aquesta manera, només es poden aconseguir dos punts cada dos anys.

Perquè les autoescoles o qualsevol empresa informativa pugui oferir aquests cursos, "el requisit previ és disposar d’una certificació d’un organisme que, al seu torn, ha d’estar acreditat per l’Entitat Nacional d’Acreditació d’Espanya (ENAC)", segons explicava en el seu moment Laura Peláez, cap del Servei del Permís per Punts de la Direcció General de Trànsit (DGT).

TEMES

Tracking Pixel Contents