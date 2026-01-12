Seguretat viària
La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
Molts conductors desconeixen les normes bàsiques a l’hora de circular per les rotondes
Helena Ros
Per tal de garantir la seguretat viària i de reduir al màxim la sinistralitat a les carreteres, la Guàrdia Civil ha posat el focus en una de les infraccions més comunes a les rotondes: abandonar la glorieta des d’un carril interior. Aquesta maniobra, que realitzen milers de conductors cada dia, pot acabar en col·lisió.
Aquest gest està sent vigilat pels agents de trànsit i pot comportar multes elevades, fins i tot la pèrdua de punts.
"Entre 2015 i 2019 es van registrar 45.000 sinistres amb víctimes en interseccions giratòries, amb 317 morts i més de 58.000 ferits de diversa consideració", segons un informe d’Automobilistes Europeus Associats.
La Guàrdia Civil explica com s’ha de circular per les rotondes
Per evitar riscos, la Guàrdia Civil recorda tres normes bàsiques que tot conductor ha de complir perquè la fluïdesa del trànsit sigui l’adequada.
- Utilitzar sempre els intermitents per senyalitzar qualsevol canvi de carril o sortida.
- Sortir de la rotonda des del carril dret; per fer-ho, el conductor s’ha de col·locar amb antelació al carril correcte.
- Respectar la prioritat del vehicle que ja està circulant per l’interior de la glorieta.
Els conductors que circulen per l’interior han de cedir sempre el pas als vehicles que vagin pel carril dret, fins i tot si volen prendre la sortida següent. "A l’accés a una glorieta cal anticipar-se, observar i respectar la senyalització. I, sobretot, entrar a una velocitat adequada", expliquen des de l’Àrea de Formació de Conductors de la DGT.
Aquests són els carrils que s’han d’utilitzar segons la sortida que es vulgui prendre
En el cas que els conductors vulguin prendre la primera sortida, han d’utilitzar el carril dret. Igualment, també l’han d’utilitzar els qui vulguin continuar recte (segona sortida). En canvi, els conductors que vulguin girar a l’esquerra (tercera sortida) han d’utilitzar sempre el carril esquerre, que també s’ha de fer servir per efectuar un canvi de sentit.
Sancions a què s’enfronten els conductors
La Direcció General de Trànsit recorda les multes associades als comportaments més freqüents a les rotondes de les carreteres espanyoles.
- Conduir amb excés de velocitat: superar el límit de velocitat en una glorieta està penalitzat amb 500 euros i 6 punts.
- No respectar la prioritat: entrar a una rotonda sense respectar la prioritat de la resta de vehicles comporta una sanció de 200 euros i 4 punts.
- Canviar de carril sense senyalitzar: aquesta maniobra està sancionada amb 200 euros.
- No cedir el pas a un ciclista: comporta multes de 500 euros i 6 punts del carnet de conduir.
